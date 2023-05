La medida del Banco Central Europeo que está afectando a tu bolsillo: "Era previsible"

Cada uno de nosotros tenemos una preocupación común que afecta a nuestro bolsillo: la inflación. La subida de precios es un factor que nos afecta a todos, pero hay otros indicadores en los que se fijan los expertos y tienen una gran relevancia a la hora de observar la economía: la inflación subyacente. Tal y como te hemos contado en COPE, la inflación subyacente engloba los costes que no tienen que ver con energía y alimentos, es decir, los precios más volátiles y sujetos a las fluctuaciones del mercado. De la mano de Marc Vidal, hemos sabido que el Banco Central Europeo (BCE) ha reconocido que la subida de tipos de interés, que precisamente es una medida para regular la inflación, no responde a la subyacente. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo nos afecta?. El experto nos lo aclara en su sección 'Salida de Emergencia' en 'Herrera en COPE'.

“El BCE admite que no logra detener el ascenso de la inflación subyacente. Un tipo de indicador mucho más fiable para estimar la pérdida de poder adquisitivo que la inflación general, porque esta no le influyen los vaivenes en el precio de la energía ni los alimentos sin procesar” señaló el experto. “Esto es algo que no parecía difícil de prever, atendiendo a que la escalada de precios tenía un componente inicial vinculado al recorte de la oferta, por la rotura de las cadenas de suministro y por el estrangulamiento que se vivió en el plano energético por la Guerra de Ucrania. Y es que era previsible, lógico, que una vez que se controlase el asunto del gas y que los aumentos se trasladaran a los efectos de la segunda ronda, pues la subyacente seguiría subiendo y la general se moderaría” dijo el analista económico.

Marc Vidal añadió un matiz: “El riesgo a día de hoy es que la inflación subyacente se transforme en algo que se llama inflación pegajosa, un concepto que se refiere a la tendencia de los precios a cambiar muy lentamente a pesar de que los cambios en las condiciones sean económicas. Y las condiciones económicas siguen encareciendo el crédito subiendo tasas de interés, pero como admite el BCE, no logran corregir esa inflación subyacente que se está convirtiendo en pegajosa”.

La inflación subyacente, lejos de tocar su pico

Carlos Herrera le comentó al analista económico que la inflación subyacente está lejos de tocar su pico. En referencia a esto, Marc Vidal aclaró que “su preocupación es máxima porque el IPC tampoco está respondiendo demasiado bien a ninguna medida 'electro-shock' adoptada por el BCE. Piensa que la tasa general de la zona euro volvió a aumentar en abril hasta el 7% después de haber descendido en marzo”.

“Tengo la impresión de que se ha cantado victoria demasiado pronto. Los precios aún tienen mucho impulso debido a múltiples factores, pero especialmente a uno del que ellos son responsables. Estos que ahora se sorprenden de no controlarlos. Resulta que inundar el sistema de dinero mágico, pues fue una mala idea y todo esto al final lo pagaremos los de siempre”, señaló.

El analista económico ha especificado varias consecuencias de lo que supone esto. “Van a seguir subiendo tipos hasta que el IPC circule claramente en dirección al 2%. El BCE lleva un tiempo hablando de desinflación, un incremento de los precios a un ritmo mucho más lento pero sin frenar la economía seriamente. Por lo que he hablado con algunos directivos de multinacionales europeas con las que tengo relación, me aseguran que temen al tercer trimestre, pero se muestran optimista para final de año y principios del que viene. No sé si será entonces cuando por fin saldremos de una vez por la salida de emergencia” concluyó.