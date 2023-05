Carlos Herrera: “Hace mucho tiempo que el Gobierno debió haberse puesto manos a la obra con la sequía”

Se ha notado que bajan las temperaturas, se ha notado un poco, bueno . Van a bajar más y mayo se parecerá más a mayo que a julio como se estaba pareciendo los últimos días.





Los etarras en las listas de Bildu





Miren, hay varias cosas. Una de ellas el Consejo de Ministros extraordinario y las decisiones que se tomarán para paliar la sequía o para ayudar a los agricultores o... Existen a estas alturas las consecuencias de haber pactado con Bildu y que Bildu tenga en su cuenta, en sus listas a asesinos; y por otra parte luego está el informe de uno de los pocos organismos que no controla Pedro Sánchez qué es el Banco de España que en torno a la subida de las pensiones y a la ley de la vivienda ha publicado un informe en el que cuestiona bastante las medidas del Gobierno del amigo Sánchez.

Pero vamos a empezar por esta campaña de chorreo de millones con la que Sánchez pretende hacer olvidar lo que ha sido en realidad su legislatura. En esa campaña se le ha abierto un costurón a última hora que no esperaba. Llevan, como saben ustedes, desde Moncloa semanas aturdiendo al personal con una subasta de dádivas para que la gente se olvidara de lo que han sido estos años de mentiras, de polarización, de chapuzas de... todas y cada una de las barbaridades que ha ido perpetrando este gobierno con absoluta impunidad. Pero la información de ayer de Covite que reproducía en su portada el diario ABC, esa información que hablaba de la lista de 44 etarras convertidos en candidatos de Bildu y socios políticos del sanchismo, eso ha sido un torpedo en la línea de flotación de la estrategia que ha diseñado Moncloa. Ayer la imagen era la de ministros a la fuga ministros, jugando al pilla pilla, al esconder, huyendo de periodistas en los pasillos del Congreso. La consigna habrá sido de esto no se habla y entonces estas ministras habitualmente locuaces Pilar alegría, María Jesús Montero....nada, nada, echaban a correr. Esta gente que tiene opinión de todo, especialmente de Feijóo al que adornan de todo tipo de descalificaciones, pues ayer no fueron capaces de encontrar una palabra para definir la naturaleza obscena de los pactos con Bildu. Tan obsceno, tan repugnante es ese pacto que el propio Sánchez lo negó taxativamente en la anterior campaña electoral: “No, nunca jamás, jamás, jamás...”; y sin embargo miren.

No me gusta nada... No sé si es que no me gusta nada valorar o es que no me gustan nada que lleve condenados asesinos de ETA en las listas. Ay Patxi, haréis cosas que nos helarán la sangre; dijo la madre de Joseba Pagaza. La consigna es clara: no hablar de la cuestión para ver si se pasa pronto; pero insisto, esa noticia es un jirón en el mando de disimulo y amnesia que el Gobierno está tratando de extender en esta campaña; un jirón por donde se le ha colado de nuevo en la actualidad una de las frases que más molestan a Sánchez, y que por lo tanto más veces hay que repetirle, que es que te vote Txapote.

No nos tomes el pelo, te han preguntado qué te parece que lleve 7 asesinos tu socio de legislatura con el que has sacado la ley de la Memoria Democrática, los presupuestos, acuerdos en el Gobierno de Navarra. Que lleve 7 asesinos con nombre de apellidos y lo que es más grave también, con el alias. Hoy la prensa se cuentan muchos casos concretos, porque miren, esto en lo mejor a veces es el e llevarlo al relato concreto de quien fue y quien mató y en qué circunstancia lo mató. Hoy escribe Luis Ventoso en el debate.com la historia de dos hermanos, dos hermanos que se dedicaban al menudeo, en fin, consumían droga y alguna venderían para poder consumir algunas y un miembro de ese comando Irún, dando por bueno eso de la palabra comando, con un subfusil llegó al centro de la población y los balaceó: mató a uno y al otro lo dejó herido. Ese tipo, que además estaba en causado por otros crímenes, ha pasado unos cuantos años en la cárcel, muchísimos menos de los que incluso la propia condena le asignaba; y ese tipo, el del subfusil, es el que se presenta para ser concejal en un pueblo, y es al que van a votar en una sociedad enferma, y es con el que ha pactado este mismo tipejo que ahora decía que hace 5 años y que no va a dividir y que él no siguió.... Mientras tanto los demás a la fuga, al esconder.





La sequía y las medidas del Gobierno





Mientras hoy decidirá también el Consejo de Ministros una serie de medidas relacionadas con la grave sequía, anunciemos lluvia de millones. Legítimamente mucha gente puede pensar que el Consejo de hoy no es más que otra maniobra de propaganda electoral, que es lo que tienen las campañas. Ahora, es evidentemente que algo que hay que hacer y que hace mucho tiempo el Gobierno debió haberse puesto manos a la obra con ello: un problemón gravísimo ante el que no ha hecho nada y ahora se encuentra absolutamente crecido. Más allá de las ayudas que se puedan establecer, el problema de la sequía que en España es recurrente, se previene construyendo infraestructuras de almacenamiento y transporte de agua; pero cuando usted escucha al director de aguas de la conferencia Hidrográfica del Duero, el comisario de aguas, Ignacio Rodríguez, diciendo a mí me gustan los ríos y no los cacharros. Los cacharros son son las presas, los azudes, etc; y eso hay que quitarlo para que los pececitos puedan subir y bajar, y los esturiones criar en libertad y las anguilas... Y se van van cargando presa por presa porque al señorito Rodríguez le gustan los ríos y no los cacharros. Veremos si puede con la presa de Extremadura que ahí está Fernández Vara con la caña bien alta y me da a mí que esa por mucho que le gusten los ríos a don Ignacio, esa se la va a tener que tragar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado