Así afectaría a la economía española la quiebra del banco estadounidense First Republic: "Los próximos meses"

La economía americana parece estar envuelta en una especie de efecto dominó. Después de los colapsos de los bancos estadounidenses 'Silicon Valley Bank' (SVB) y 'Signature Bank'la siguiente entidad en ser golpeada ha sido el‘First Republic’. Por ello, en un mundo con un sistema globalizado, es importante observar lo que ocurre al otro lado del charco. Marc Vidal, en ‘Salida de Emergencia’, su sección en ‘Herrera en COPE’, nos ha dado las claves de este asunto.

El analista económico informó de que “El regulador encargado de garantizar los depósitos bancarios informó ayer en Estados Unidos del embargo del banco californiano ‘First Republic Bank’ para resguardar las cuentas de los clientes que ya habían retirado más de 100.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Se trata de la última de una serie de quiebras de bancos en Estados Unidos. Pero ojo, porque no hablamos de un banquito con unos activos que sumaron cerca de 233 mil millones de dólares a final es de marzo, el ‘First Republic’ es el segundo mayor banco en colapsar en la historia de Estados Unidos tras la quiebra del ‘Washington Mutual’ en 2008, si excluimos los bancos de inversión como ‘Lehman Brothers’”.

"Una noticia económica preocupante que se tiene que sumar a otra: Estados Unidos tiene ya sus 'credit default swaps', es decir, los seguros de impago de su propia deuda pública en el punto máximo de su historia. Se han disparado 1.057% y eso es porque con el techo de deuda sobrepasado, el Gobierno "yankee" se acerca un 'default' técnico al no poder hacer frente a los gastos de su administración, algo que ha pasado más veces, pero los mercados consideran ahora que es distinto. Básicamente, porque la inflación sigue alta y no parece buena idea eso de seguir emitiendo deuda” detalló Marc Vidal.

Sus efectos en nuestra economía

Más allá de lo que ocurre en Estados Unidos, “¿eso cómo nos afectaría a nosotros?”, le preguntó Carlos Herrera a Marc Vidal. El analista económico reveló que: “A más emisión de deuda, menos valor de cada dólar en el sistema, si le dan a la impresora, difícilmente podrán bajar los tipos porque la inflación se les dispararía, si los tipos y las rentabilidades siguen altas, pues hay bastantes más bancos en mala situación. Algunos tienen bonos emitidos a 30 años, lo que les garantizaría 30 años de pérdidas. Por lo que un ‘default’, aunque sea técnico, produciría una venta masiva de bonos del tesoro en Estados Unidos,lo que le obligaría a los gobiernos de todo el mundo a recuperar posiciones y sobre todo dañaría la capacidad financiera de los propios mercados, sobre todo de los países emergentes. Algunos, por cierto, son nuestros proveedores o clientes, algunos por cierto nos visitan sus presidentes hoy mismo. La regla de tres es simple”.

Asimismo, Marc Vidal detalló que “un ‘default’ encarecería la deuda, algo que para los países endeudados como el nuestro, sería una muy mala noticia, mermaría la confianza de los consumidores, reduciría la inversión empresarial, y activaría una volatilidad en los mercados que ahora mismo no nos conviene lo más mínimo. Lo que pasa al otro lado del Atlántico debe atenderse con atención. Lo que suceda en los próximos meses allí, nos afectará y mucho aquí. No estaría de más, ir preparando amortiguadores, reducir la exposición de nuestra deuda, atacar el déficit público de una vez, porque lo que se divisa allí no es la salida de emergencia”.