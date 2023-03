El primer sonido del día de Carlos Herrera: la crisis del Silicon Valley Bank y su impacto en todo el mundo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por "el desplome de parte del sistema bancario por lo sucedido con un banco de Estados Unidos, el Silicon Valley Bank".

"Si ustedes se acuerdan ayer, decíamos: vamos a ver cómo abren las bolsas. Efectivamente, los inversores temen una caída de del valor bursátil de la banca. Los inversores retiran en dinero y, por lo tanto, baja la bolsa. Es que no ha ocurrido solo en la bolsa norteamericana, también es de española. Después del batacazo que se pegaron ayer, sobre todo los bancos, los expertos nos dicen, esto no es lo de Lehman Brothers en 2008 y su consecuente crisis financiera", señala Carlos Herrera en sus primeras palabras de este martes.

Y es que "los inversores de todo el mundo, incluidos los de aquí, se ponen nerviosos y sacan el dinero: el IBEX perdió un 3,5 en su conjunto y los bancos cayeron mucho más como un 1,8 el Sabadell, un 8,5 el Bankinter y un 8,2 el BBVA". "En la Unión Europea se insiste en que hay que estar tranquilos porque los balances de los bancos están bastante saneados y no existen los abusos de la deuda basura del 2008", puntualiza el comunicador. No necesitan captar el dinero de los pequeños inversores, ya no te dan rentabilidad. Borracheras de dinero barato que los bancos centrales intentaron durante años".

"Después de haber estado mucho tiempo con el dinero estado regalado y los tipos de interés tan artificialmente bajos, los inversores han tenido que tomar cada vez más riesgo para tener algo de rentabilidad. Ahí es donde parece que los gestores del Silicon Valley Bank han metido la pata estirando más la mano que la manga. Al final Joe Biden ha tenido que salir a decirle al personal: tranquilos que no pasa nada, los que tengan hasta 250.000 dólares van a poder sacar su dinero sin problema porque yo lo cubro", explica Carlos Herrera.

Los más afectados

El problema está en "los que tienen mucho más de 250.000 dólares". "Esos son los que están ciertamente preocupados, no se va a buscar la manera de garantizar que se pague a los proveedores que las empresas que tuvieran algo que ver con esos bancos puedan pagar sus nóminas y para que no haya un efecto dominó en la economía real hay empresas que lo mires por dónde lo mires se van a llevar un rejonazo importante", señala. "En eso el presidente de Estados Unidos no ha podido ser más sincero y más crudo".

"El que no ha metido dinero en esos bancos para especular, sino para tirar adelante su empresa y ahora es muy grande para ser considerado un pequeño negocio, se puede ver hasta el punto de tener que cerrar la empresa", destaca, puntualizando que "esto es lo que pasa cuando hay alguna gestión de un banco que no es la ideal por un fallo sistémico y las empresas ven como el suelo se abre bajo sus pies", finaliza.