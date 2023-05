Carlos Herrera: "Bolaños quiere ser noticia y de esa manera reventar el acto del 2 de mayo de Ayuso"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana desde la Fundación Colacao en Barcelona en el Día contra el Acoso Escolar, lo que se conoce como Bullying. "Hoy pondremos el foco en ese serio problema y cómo prevenirlo. El silencio es el mayor cómplice del acosador. El 16% no se lo dice nunca a nadie. Se calcula que uno de cada 4 jóvenes es acosado antes o después en su tiempo escolar. Cuando observen cambios en la conducta de algunos niños o jóvenes que se inventan escusas para no ir al colegio, irritabilidad, cambios en las notas, etc, pienses que puede haber algo de todo esto en esa conducta", explicaba el comunicador.

El papel del Gobierno el 1 de mayo

En clave política, Herrera ha analizado lo que dio de día el Día del Trabajador. "Ayer fue día de fiesta del sindicato vertical. El 1 de mayo los sindicatos salen a la calle a plantear exigencias al que gobierna, pero aquí no, aquí se plantean a los empresarios, que son la cabeza de turco a los que exigen una subida salarial inmediata. Luego está el factor innovación, los sindicatos de toda Europa están con eso de reducir la jornada laboral. ¿Cómo no habíamos caído antes en que queremos que nos suban el sueldo, que bajen los precios, trabajar menos horas y tener tiempo libre? En eso estaban los que ayer se manifestaban en un acto en el que se ha consagrado esa expropiación del Gobierno el 1 de mayo".

"Todo el primero de mayo ha estado colonizado por el Gobierno, hubo tal desembarco de ministros, que no hubo espacios para nada más. Las tres partes del Gobierno se pusieron detrás de la pancarta sindical en la busca de un voto que según todas las encuestas se les resiste. Lo ocurrido ayer es una metáfora de la situación del movimiento sindical. Han perdido tanta autonomía, que es el Gobierno el que chupa protagonista el 1 de mayo. La gente cuando se manifiesta es para que se escuchen sus reivindicaciones, el Gobierno no tiene que manifestarse, tiene que gobernar", ha añadido.

Bolaños en el Día de la Comunidad de Madrid

Por otro lado, "este 2 de mayo es la fiesta de la Comunidad de Madrid, cuando quedan 26 días para las elecciones. La celebración viene marcada por la insólita decisión del delegado del Gobierno en Madrid de autorizar una manifestación contra Ayuso, donde va a haber el homenaje a los caídos del 2 de mayo".

"La otra polémica es la decisión de Bolaños de asistir a la recepción sin haber sido invitado, creo que al final va a ir de acompañante de Robles. Hace eso porque quiere que sea la noticia mañana de apertura de los telediarios amigos y las fotografías en la prensa sea donde le han puesto, y de esa manera reventar el acto y reventárselo a Díaz Ayuso. Bolaños se encargará de buscar su minuto de gloria, al menos con los medios de comunicación", agregaba el comunicador.

Para concluir, ha puesto el foco en una encuesta de 'La Razón' en la que se da la mayoría a Isabel Díaz Ayuso el próximo 28 de mayo. Además, "la encuesta sitúa a Podemos a una décima del 5%, si no entra con ese porcentaje se queda fuera de la cámara y sus escaños se reparten", recordaba.