EEUU.- El colapso del Signature Bank se debió a una "gestión deficiente", ha confirmado la FDIC

La entidad estaba muy expuesta a depósitos no asegurados y al sector de las criptomonedas

El colapso del Signature Bank se debió a la "gestión deficiente" por parte de sus directivos, según ha señalado un informe publicado este viernes por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

"La dirección del Signature Bank no priorizó prácticas de buena gobernanza, no siempre atendió las preocupaciones de la FDIC, y no siempre satisfizo, o no a tiempo, las recomendaciones de supervisión de la FDIC", ha explicado el organismo.

El efecto contagio tras el colapso del Silicon Valley Bank y de la liquidación del Silvergate Bank, que ocurrió días antes de que el Signature fuera intervenido, espoleó una fuga de depósitos, ha confirmado el documento.

En este sentido, "dependió en exceso de depósitos no asegurados", que representaron entre el 63% y el 82% del total de activos durante el periodo analizado.

Además, el propio banco "no supo apreciar" su elevada exposición a los depósitos en criptomonedas, que supusieron el 20% de sus depósitos, o la vulnerabilidad derivada de la inestabilidad en este sector de finales de 2022 y que continuó en 2023.

"Cuando arreciaron las dificultades en el sector y los tipos de intereses comenzaron a subir, estos depósitos comenzaron a abandonar el banco", ha explicado este viernes el consejero principal de riesgos de la FDIC, Marshall Gentry, en declaraciones recogidas por la 'CNN'. "Aunque fueran depósitos de criptomonedas, actuaron como en una fuga de depósitos convencional", ha añadido Gentry.

Con todo, el organismo ha reconocido también que "los resultados de los exámenes de la FDIC no se comunicaron a tiempo a la dirección del banco" con la frecuencia debida por falta de personal.

INFORMA DE LA RESERVA FEDERAL Y EL SVB

De forma similar, la Reserva Federal (Fed) ha revelado hoy que el Silicon Valley Bank (SVB) contaba con 31 advertencias abiertas por parte de los reguladores en algunas "áreas esenciales", como la gobernanza, la evaluación de riesgos, la liquidez o la gestión de riesgos de intereses, cuando colapsó el pasado mes de marzo.

La Fed ha censurado los importantes fallos de gestión por parte de la dirección de la entidad bancaria y su incapacidad para apreciar los riesgos asumidos. No obstante, la Fed también ha reconocido que los reguladores no actuaron a tiempo a pesar de que el SVB contaba con 31 advertencias abiertas, "aproximadamente el triple que sus homólogos".

Asimismo, los cambios regulatorios acometidos por la Fed en 2019 tras la aprobación de la Ley de Protección del Consumidor, Reforma Regulatoria y Crecimiento Económico, durante la presidencia de Donald Trump, comportó la revisión "a medida" de los requisitos para otros bancos que no fueran de importancia sistémica global, como era el caso del Silicon Valley Bank. Esto desembocó en unos estándares regulatorios menos exigentes, ha asegurado la Fed.

A raíz de las indagaciones, Michael Barr, vicepresidente de la Reserva Federal encargado de la supervisión bancaria, ha recomendado reforzar la regulación por parte de la Fed a las entidades con más de 100.000 millones de dólares (90.596 millones de dólares) en activos.

Barr ha sugerido revisar las normas en cuanto a tests de estrés y requisitos de liquidez. Además, ha propuesto limitar las recompras de acciones, los repartos de dividendos y las retribuciones a los directivos en aquellas compañías con una gestión de riesgos y de capitales inadecuadas.