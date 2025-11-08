Victor Alonso, experto en 'casas inteligentes', advierte del gran peligro de las cámaras domésticas: “Venden paquetes de 500 URLs para ver tu casa en tiempo real”

La ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones en los hogares debido a la creciente cantidad de dispositivos conectados a internet. En el programa 'Lo que viene' de COPE, José Ángel Cuadrado ha conversado con el ingeniero Víctor Alonso, experto en soluciones para casas inteligentes y CEO de The Real Smart Home, sobre un tema que ha ganado notoriedad recientemente: la filtración de imágenes de cámaras instaladas en casas y negocios y su distribución en la 'deep web'.

El 'modus operandi' de los hackers

Víctor Alonso, quien ha investigado este fenómeno, explica que no se trata de algo nuevo, pero que ahora ha ganado visibilidad al compartirse en grupos de Telegram, haciéndolo más accesible al público general. Según el experto, los hackers o empresas especializadas logran acceder a cámaras de particulares, hoteles, restaurantes o negocios. Una vez que tienen el control, crean lo que denominan "paquetes de cámaras" o de URLs para su venta.

En la imagen Victor Alonso, CEO de The Real Smart Home.

El modelo de negocio es sencillo y apela directamente al morbo. "Básicamente lo que hacen es ofrecer: 'mira, tengo un paquete con 500 URLs de cámaras y por x dinero puedes acceder a este paquete y puedes conectarte a las cámaras y vas a poder ver en tiempo real todo lo que haga esa [persona]'", detalla Alonso. Este mercado negro funciona tanto en la 'deep web' como en Telegram, lo que, según el ingeniero, "es más peligroso incluso".

Es más peligroso incluso en Telegram, que es más accesible para el público normal" Victor Alonso CEO de The Real Smart Home

Este fenómeno funciona como una especie de "Gran Hermano" de pago, donde el principal motor es la curiosidad por observar la vida de otros. Alonso señala que, si bien cualquiera puede ser una víctima, es poco probable que una persona famosa se vea afectada, ya que "el famoso cuida su privacidad y hacen que las cámaras las instale un profesional", lo que haría que el precio de ese acceso fuera "mucho, mucho más caro".

Instalación profesional vs. tutoriales de internet

Ante la pregunta de si los servicios de grandes empresas de seguridad son una garantía de tranquilidad, Alonso matiza. Recomienda que la instalación "intente ser todo local". La razón es que, al enviar los datos a internet, el usuario confía en que la empresa los protegerá adecuadamente y no sufrirá un fallo de seguridad. "Nuestra tendencia es que todo sea local y que tú tengas control de todas esas grabaciones y todas esas cámaras", afirma.

El experto de The Real Smart Home advierte del enorme riesgo que suponen los tutoriales de internet para instalar este tipo de dispositivos. "Nos daba hasta miedo, porque nos contacta mucha gente que nos dice eso, oye, que he oído esto [...] o que incluso le han hackeado", comenta. Muchos de estos casos provienen de instalaciones hechas por amigos o familiares que "se vieron unos tutoriales".

Finalmente, Víctor Alonso ofrece una comprobación básica para cualquier usuario. "La primera manera súper fácil es cuando tú te conectas a tus cámaras [...], si te conectas desde Internet tienes que poner un usuario y una contraseña, porque si la respuesta es no, ya sabes que puede acceder cualquiera que que tenga tu dirección". Por ello, insiste en que las conexiones deben ser siempre seguras y encriptadas, y la instalación, realizada por un profesional.