Carmen completa la maratón de Londres en silla de ruedas 16 años después de quedar parapléjica porque su pareja le empujó de un tercer piso

La atleta paralímpica Carmen Giménez ha relatado en el programa 'Herrera en COPE' su sobrecogedora experiencia en la reciente maratón de Londres. En la sección 'A Ciegas' con María José Navarro y Alberto Herrera, la deportista, que es también un símbolo de superación tras sobrevivir a un intento de asesinato por violencia de género, ha compartido los detalles más íntimos de su carrera y su vida.

Escúchalo en Podcast Una maratón y una historia de superación, por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

En 2010, su entonces pareja la arrojó por un balcón desde un tercer piso, causándole una rotura de la médula ósea que la dejó en silla de ruedas. Lejos de rendirse, Giménez se ha convertido en campeona de España de atletismo adaptado y ha encontrado en el deporte y en sus hijos el motor para seguir adelante.

Un ángel en el kilómetro 33

El momento más emotivo de su entrevista ha sido al recordar un incidente en la maratón de Londres. Cerca del kilómetro 33, un badén que no vio estuvo a punto de provocar su caída. “Era literalmente imposible no caerse”, ha explicado. Sin embargo, logró mantener el equilibrio de forma inexplicable. Su compañero de apoyo, Jordi, le dijo al verla: “Te ha cogido Bruno, Carmen, sigue porque esta es tu carrera”.

Mi compañero me dijo que me había cogido Bruno, me dijo que siguiera porque esta era mi carrera" Carmen Giménez Atleta paralímpica

Para Giménez, no hay duda de lo que ocurrió: sintió la presencia de su hijo Bruno, fallecido a las ocho horas de nacer. “Fue esa sensación real de que corro con mi hijo. Fue un milagro literal no caerse, porque mi hijo me sujetó”, ha afirmado emocionada. La atleta corre por sus tres hijos, Ana, Valentina y Bruno, a quien busca honrar en cada competición para que “el mundo no se olvide de mi hijo”.

La vida sin frases hechas

Preguntada por su filosofía de vida, Carmen Giménez se muestra crítica con las frases motivacionales populares. “A mí es una frase que no me gusta, porque no creo que sea real”, ha comentado sobre el lema “si lo crees, lo consigues”. Para ella, lo importante es “tu voluntad de de intentarlo, pero siendo conscientes de que a veces sí y a veces no”.

Esta misma honestidad la aplica en la educación de sus hijas, Ana y Valentina, a quienes les ha contado toda su historia. “Creo que es importante que sean conscientes de que podemos vivir episodios muy terribles y de que hay gente muy mala”, ha defendido. A pesar de todo, su mensaje es de aceptación: “Doy las gracias a la vida y a lo que he vivido porque todo me ha conducido a este momento. Yo no cambiaría nada de lo que tengo esencial, sobre todo, mis hijos”.

Tras unos días de descanso, su próximo objetivo es el Campeonato de España de Atletismo Paralímpico, que se celebrará a finales de junio en Madrid. Sus hijas, que no viajaron a Londres para no alterar su concentración, siguieron la carrera por televisión, un apoyo a distancia que impulsa a Carmen en cada brazada.