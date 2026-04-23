Marc Vidal, inversor: "Sólo hay tres países de la Unión Europea que están por delante de España en el índice de riesgo de pobreza o exclusión social"

Frente al optimismo del Gobierno, que insiste en que la economía española "va muy bien, muy bien" y es "la más robusta del continente", surgen análisis que invitan a la cautela. El analista económico Marc Vidal, en su sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', ha desgranado una serie de indicadores que matizan el relato oficial. Según Vidal, aunque es cierto que hay "una creación de empleo récord", si se rasca "la superficie de los argumentarios que utilizan, pues descubrimos que la cosa, como ya sabemos, no es tan sencilla".

Desmontando el cohete económico de Moncloa, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

Uno de los principales puntos de fricción es la productividad, que "apenas subió un 1,9 puntos desde 2018, que es menos de la mitad que la media europea". Esta debilidad, explica el experto, es la razón por la que el PIB por habitante "no converge con las economías que tiran del continente". Para Vidal, el verdadero motor de la economía no es una fortaleza estructural, sino "un gasto público sostenido sin presupuestos aprobados y, además, sin un plan económico remitido a Bruselas".

Deuda, innovación y pobreza: las grandes sombras

A esta situación se suma una deuda pública que no para de crecer y que "escala a 1,71 billones de euros". En paralelo, la inversión en investigación y desarrollo es otra de las grandes debilidades. Marc Vidal señala que "España invierte solo el 1,5% del PIB en I+D frente al 2,26% que tiene de media Europa", lo que sitúa al país en el "puesto 15 de 27 en innovación" y con años "sin diversificar hacia sectores de alto valor".

El 25% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social" Marc Vidal Inversor

El análisis de Vidal también pone el foco en la situación social, destacando que "el 25% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social", con "1 de cada 3 menores en esa misma situación". La tasa AROPE, que mide este indicador, "supera en casi 5 puntos a la media de la Unión Europea", dejando a España en una posición comprometida, solo por delante de "Bulgaria, Rumanía y Grecia".

El drama de los jóvenes y la falta de un plan

El experto se ha referido igualmente a las advertencias del Banco de España, que "certifica que tenemos un exceso de regulación que está derivando en problemas laborales serios". Esta realidad afecta especialmente a los más jóvenes: "4 de cada 10 parados tiene menos de 34 años", un colectivo que destina "el 90% de su sueldo a la vivienda" y del que "centenares de miles se van cada día de este país buscándose un futuro".

Europa Press El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

Finalmente, Marc Vidal ha recordado las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipa una "desaceleración económica que llegará al 1,8% en el año que viene". El organismo internacional, según el analista, advierte de que la situación actual no responde a una estrategia definida. En palabras de Vidal, el FMI avisa que "el viento de cola que tenemos ahora no es política económica, es inercia".