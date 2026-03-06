Marc Vidal, inversor: "Ha pasado desapercibido pero 2.400 euros anuales irán destinados a la ayuda por crianza por cada hijo; es una transferencia de renta financiada por los contribuyentes"

El analista económico Marc Vidal ha analizado en 'Herrera en COPE' la nueva prestación universal por crianza aprobada por el Gobierno. En la sección 'Salida de emergencia' con Carlos Herrera, Vidal ha abordado esta ayuda de 200 euros mensuales por hijo, que se traduce en unos 2.400 euros anuales y se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

Según ha explicado Vidal, aunque la medida se presenta como un avance social para apoyar a las familias y estimular la natalidad, en realidad "supone una transferencia directa de renta financiada por el conjunto de los contribuyentes". El economista ha recordado que "el estado no crea riqueza ni regala nada, aquí solo redistribuye lo que pagamos todos".

La alternativa: bajar los impuestos

Ante la pregunta de Carlos Herrera sobre si no sería mejor una deducción de impuestos, Marc Vidal ha sido tajante. Ha defendido que la diferencia entre una deducción fiscal y una transferencia directa "no es algo semántico, es sistémico". Para Vidal, "la primera devuelve al contribuyente parte de lo que ya le han cobrado, y la segunda extrae recursos de terceros para financiar las decisiones privadas de otros".

Para el analista, el problema de fondo es la "pura incoherencia" del subsidio. Ha criticado que "el mismo estado que encarece la vivienda, penaliza el ahorro y alimenta la inflación con más gasto estructural, ahora pretende después corregir sus propias distorsiones con una paga mensual".

Una medida de 'marketing político'

Vidal ha argumentado que el motivo por el que no se opta por una reducción en el IRPF es puramente electoral. En su opinión, "una deducción no genera dependencia y no construye un electorado agradecido, es por eso".

Finalmente, el experto ha concluido que "la natalidad aquí no se recupera con cheques", sino con medidas de calado como "estabilidad económica, vivienda accesible y menor presión fiscal". Ha sentenciado que todo lo demás es "marketing político que, además, pagamos todos".

El debate de fondo: ayudas frente a salarios

La propuesta de una prestación universal por crianza no es nueva. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya habían planteado una ayuda de 100 euros mensuales. El objetivo es atajar la pobreza infantil, que según UNICEF afecta a casi un tercio de los menores en España, una de las tasas más altas de la Unión Europea. Organizaciones especializadas la consideran una medida "esencial", estimando que podría sacar a 270.000 niños de dicha situación.

Sin embargo, la medida genera un fuerte debate. Mientras el Gobierno defiende que su eficacia está "probada" en otros 17 países de la UE, voces expertas como la de la periodista económica Pilar García de la Granja son críticas. Para García de la Granja, "de la pobreza no se sale con subsidios, sino con salarios y trabajos dignos", argumentando que la raíz del problema está en que los padres no tienen ingresos suficientes para vivir con holgura.

El coste de una prestación de 100 euros al mes se estima en unos 9.000 millones de euros anuales. Para su financiación, el ministro Bustinduy ha propuesto crear un gravamen del 2 % a patrimonios superiores a 100 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había mostrado reticencias a la propuesta cuando se planteó meses atrás, lo que evidencia la falta de consenso incluso dentro del propio Ejecutivo.