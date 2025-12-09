Pilar García de la Granja, sobre la Lotería de Navidad: "Si te toca el Gordo, de los 400.000 euros tendrías que pagar a Hacienda 72.000 y, si no lo cobras en 3 meses, se lo queda todo"

La economista Pilar García de la Granja ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', junto a Jorge Bustos, la relación de la Agencia Tributaria con los premios de la lotería. Según ha explicado, Hacienda ha visto recortados sus ingresos por estos sorteos hasta un 31 por 100 en los últimos diez años. En 2014, el Estado se quedó con 457 millones de euros de los premios, mientras que en el último año con datos completos, los ingresos fueron de 315 millones.

¿Por qué han caído los ingresos?

García de la Granja ha señalado dos razones principales. La primera se debe a los cambios normativos en la tributación de los premios. Ha recordado que en 2013, en plena crisis financiera, el entonces ministro Cristóbal Montoro estableció que los premios superiores a 2.500 euros debían tributar un 20 por 100. Aunque se esperaban recaudar 824 millones de euros, "aquel año solo recaudaron 226 millones y además nunca se han conseguido esas cifras".

La segunda razón que ha expuesto la economista tiene que ver con la propia crisis, que provocó que los ciudadanos gastaran menos en décimos de lotería. Esta disminución en la compra ha impactado directamente en la cantidad total de premios repartidos y, por consiguiente, en la recaudación fiscal derivada de ellos.

Un botín de 2.400 millones en una década

A pesar de la tendencia a la baja, la cifra total recaudada sigue siendo muy significativa. En los últimos diez años, Hacienda ha ingresado un "pellizco importantísimo" de 2.400 millones de euros gracias al gravamen sobre los premios de los afortunados ganadores.

La tendencia a la baja continúa este año. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre la recaudación por juegos de loterías y apuestas del estado, hasta octubre se han recaudado 228 millones de euros, lo que supone un 18 por 100 menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos datos incluyen no solo la lotería nacional, sino también los sorteos de la ONCE y Cruz Roja.

¿Cuánto se lleva Hacienda si toca 'El Gordo'?

Ante la gran pregunta de la temporada, Pilar García de la Granja ha detallado el proceso. Si un ciudadano gana 'El Gordo', dotado con 400.000 euros, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. Sobre los 360.000 euros restantes se aplica el gravamen del 20%, lo que resulta en un pago a Hacienda de 72.000 euros. Es crucial cobrar el premio en un plazo de tres meses para no perderlo.

La colaboradora también ha aclarado que el ganador no tiene que preocuparse por realizar el pago, ya que la retención es automática. El afortunado no recibe el importe íntegro del premio, sino el resultado tras el impuesto. "Antes de que lo cobres tú, ya lo ha cobrado Hacienda", ha sentenciado García de la Granja.

Una mecánica que ha llevado a Jorge Bustos a concluir con una reflexión sobre el papel del Estado en el juego: "De la ruleta, siempre gana".