Mario Alonso Puig: "Pensar en un Dios bondadoso, sabio y poderoso no te va a quitar el dolor, pero se convierte en un bálsamo"

¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando oramos? ¿Cómo influye la meditación en nuestros pensamientos? ¿Es más feliz el que tiene espiritualidad? Son algunas de las preguntas a las que responde este viernes Mario Alonso Puig en su sección semanal en 'Herrera en COPE'.

"Lo que sabemos es lo que sucede en el cerebro, cuando esa oración realmente tiene una cualidad un poco mística. Es decir, que no simplemente es repetir cosas, sino que nos lleva a una conexión con algo más profundo, con lo que no se puede expresar con palabras.

Estudios que se han hecho con monjas en cámaras de resonancia funcional magnética, monjas que trabajaban muchísimo la oración, la meditación, el silencio, mostraba como la parte del cerebro que nos permite distinguir mi cuerpo de lo que no es mi cuerpo empezaba a atenuarse, como si esa situación del yo separado del resto de las cosas desapareciera y hubiera como una sensación de unidad, una sensación de conexión con algo que nos trasciende", comienza explicando.

la relación entre dios y la ciencia

En cuanto a la relación de Dios con la ciencia, el doctor es claro: "Lo que tenemos que entender es que no están en oposición. Es decir, quien diga que la ciencia se opone a la existencia de Dios no conoce bien lo que es la ciencia. La ciencia mantiene respecto a la existencia o no de Dios una posición agnóstica que quiere decir, no lo sé. La ciencia no es atea.

Lo que sí sabemos, por múltiples estudios que se han hecho con personas de meditación, por personas que han tenido incluso accidentes cerebrovasculares realmente sorprendentes, es que el cerebro es capaz de conectar con una dimensión que nos trasciende y es cuando tienes experiencias místicas.

Experiencias donde tu yo se disuelve y te sientes de alguna manera emanado con todo lo existente, donde puedes tener experiencias de un gozo muy difícil de expresar con palabras, una claridad mental, una serenidad".

Ser más feliz, según harvard

Por otro lado, Puig se ha fijado en un estudio de la Universidad de Harvard, que apunta que la gente que tiene espiritualidad o la que cree en algo es más feliz que la gente que no cree en nada.

"Esto tiene un sentido, independientemente de si es una persona religiosa o no religiosa. Hay muchas cosas en la vida que generan un enorme dolor. Si nosotros no le damos un sentido que trascienda lo inmediato, si no entendemos que hay un para qué, que ahora, sin embargo, no podemos entender, podemos caer en la desesperación.

Desde el punto de vista incluso biológico, siempre es mucho mejor abrirse al misterio que caer en la desesperación. Aunque Dios no existiera, que para mí, por supuesto, existe, viene mejor pensar que existe a pensar que no existe.

Porque si piensas en un Dios que es bondadoso, infinitamente sabio y poderoso, de alguna manera, incluso en los momentos más difíciles, puedes plantearte quizás, puede haber un sentido que ahora no soy capaz de ver. Y esto no te va a quitar el dolor, pero todo lo que tiene un sentido, de alguna manera, se convierte en un bálsamo para ese dolor".