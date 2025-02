¿Crees que tu hijo tiene altas capacidades? El doctor Mario Alonso Puig te explica qué hacer: "Recomendaría..."

El ser humano es la especie más inteligente del planeta, ¿no? O por lo menos de lo que tenemos controlado nosotros. Pero durante mucho tiempo hemos pensado que tenemos un tipo de inteligencia. Y desde 1900 la hemos medido con el test de cociente intelectual.

El problema de este test es que mide las actividades y habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas, pero ignora capacidades como la creatividad, la inteligencia emocional o la social.

Ahora sabemos que el ser humano tiene al menos nueve tipos de inteligencia. Y eso significa que si no sabemos identificarlas, tampoco podremos potenciarlas y aprender de ellas. Como todos los viernes, reflexionamos con el doctor Mario Alonso Puig y, en esta ocasión, nos descubre la inteligencia humana.

Listo o inteligente

"Cada uno tendrá una opinión. Ser listo para mí es ser una persona avispada, ser una persona ágil encontrando recursos, encontrando las formas. Y cuando hablamos de inteligencia, nos tenemos que ir a un campo poco más científico... Para mí es una capacidad de procesamiento de la información".

Y esto sirve para varias cosas:

Primero, para entender dónde estás.

Segundo, para resolver problemas.

En tercer lugar, para aprender habilidades o cosas nuevas.

Y en cuarto lugar, para desarrollar otras capacidades que te permiten adaptarte.

Hoy en día se considera que la inteligencia es una capacidad que depende fundamentalmente de redes asociativas en la corteza del cerebro, que es la parte arrugada que tenemos y que todo el mundo ahora ha visto en alguna foto, en algún dibujo.

"Entonces, la corteza prefrontal es lo que realmente nos separa de la mayor parte de las criaturas. Por ejemplo, el ser humano tiene una superficie tres veces mayor de corteza prefrontal que los chimpancés", aclara el doctor.

Nueve inteligencias

Nosotros tenemos un poquito de todas, pero tenemos más de algunas. El problema es que si yo voy a una clase y mi profesor tiene un tipo de inteligencia y yo tengo otra, no me voy a enterar de nada y el profesor, si no sabe que hay nueve inteligencias, va a pensar que somos "un poco cortitos".

El doctor Mario Alonso Puig menciona las siguientes inteligencias:

Hay gente que maneja extraordinariamente la línea del tiempo todo lo quiere secuencial.

Hay otros que maneja mucho más el tema espacial. Les tienes que dibujar algo para que lo entiendan.

Hay personas que tienen mucho más una inteligencia musical que "no sólo es una predisposición favorable para la música sino que necesitan el tono para captar las cosas. No puedes hablarles monocorde tienes que variar el tono".

Hay otra otra inteligencia que es apasionante que es la inteligencia kinestésica, es decir, "tú pones en marcha este sistema de procesamiento de información en movimiento".

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender lo que la otra persona siente aunque no te lo diga y la intrapersonal es la capacidad de entender lo que te pasa y de gestionarlo. "La suma de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal es lo que se llama inteligencia emocional".

Hay otra inteligencia que es la inteligencia espiritual que es "la capacidad de entender que todo está conectado, son personas que cuando están en la naturaleza tienen vivencias muy profundas porque establecen conexiones que otras personas no pueden".

Conocer estas inteligencias es el primer paso para desarrollarlas y trabajarlas. Para esto, comenta el doctor, es importante poner esfuerzo.

¿Qué hacer si tenemos un hijo con altas capacidades?

"Yo lo que recomendaría es que contacten con psicólogos que están muy especializados en el tema de las altas capacidades", explica Mario Alonso Puig.

Recuerda una situación en la que una persona "vio una psicóloga y le dijo: mira tienes que llevar a tu hijo a este otro colegio porque en el que está esto no lo saben procesar".

Aclara que muchas veces el mundo educativo es complicado y un profesor no puede estar a todo. Por eso concluye comentando que "no es un tema de culpables, es un tema de buscar, tomar responsabilidad buscando soluciones".

Puedes escuchar la sección completa en el audio adjunto.