La característica indispensable que apunta el doctor Mario Alonso Puig para ser un buen líder: "Lo que busca es..."

A lo largo de la historia, se han realizado numerosos experimentos y estudios para descubrir cómo funciona la motivación de las personas y qué papel tiene el liderazgo en el rendimiento de un grupo.

Además del conocimiento que tenemos de los grandes líderes, no dejamos de preguntarnos qué tiene que tener alguien para ser un líder o cómo puedo convertirme en uno. De esto reflexionamos con Mario Alonso Puig esta semana en 'Herrera en COPE'.

¿qué tiene de especial?

El liderazgo es algo que destaca para el doctor Mario Alonso Puig porque "su poder es absolutamente transformador". Aunque diferencia entre los que son verdaderamente líderes y los que solo imponen su poder.

No somos los únicos que tenemos líderes en nuestros grupos y asociaciones, en el mundo animal también podemos ver distintos tipos de liderazgo. Como explica Mario Alonso Puig, "los verdaderos líderes lo que hacen es darnos un sentido de unidad".

El primer libro del doctor se llamaba, precisamente, "Madera de líder", ya que veía que "la palabra liderazgo está tremendamente corrompida, hay personas que automáticamente cuando piensan en los líderes piensan en seres humanos que han sometido a la humanidad a lo largo de distintas épocas de la historia...".

Sin embargo, él quería darle la vuelta al concepto para demostrar, "de forma metafórica que el liderazgo es algo que se construye, igual que la madera es algo que se trabaja, no cabe duda que hay niños que cuando nacen tienen una capacidad mayor de influencia en los demás, pero el liderazgo es una capacidad absolutamente entrenable".

Esto se debe a que "el liderazgo lo que busca es sacar lo mejor que hay en los demás, ¿Cómo no vamos a tener todos los seres humanos esa capacidad de sacar lo mejor que hay en otras personas?".

También deja claro que "no se pretende en los líderes que sean personas perfectas, sino que tengan esa vocación primero de servicio y segundo de mejora continua".

Para acercar el tema al mundo empresarial, Mario Alonso Puig cuenta la siguiente historia: "Supe de un presidente de una entidad financiera en los Estados Unidos que utilizaba un ascensor que solo podía utilizar él y no era por motivos de seguridad, era para marcar la diferencia".

Pero añade que cree que eso hoy en día ha cambiado radicalmente. "Afortunadamente, las estructuras son mucho más horizontales y el hecho de que una persona tenga un puesto más importante, pues porque, oye, tiene más experiencia, tiene más capacidad, tiene más talento en esa circunstancia, no significa para nada que esa persona se tenga que sentir que es más que personas que están jerárquicamente por debajo".

Líderes en la vida

El liderazgo no es algo exclusivo de lo laboral, "tú te puedes encontrar con un grupo de amigos que siguen unidos porque hay alguien que es el que se dedica a llamarles, a organizarlo, a organizar el grupo, a plantear viajes y experiencias divertidas, etc. Y si no estuviera ese líder, los amigos, bueno, cada uno iría a su bola...".

Concluye comentando que "el verdadero liderazgo tiene que ver con una forma de ser y de estar en el mundo. Está muy basada en una voluntad profunda de contribución. No es tanto lo que yo puedo sacar, sino lo que yo puedo dar, lo que puedo despertar".

Puedes escuchar la sección completa en el audio adjunto.