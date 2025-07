La conexión entre lo que dijo Óscar Puente tras el retraso en el AVE Andalucía-Madrid y el último problema eléctrico en Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha vuelto a recurrir a la retórica del "sabotaje" para explicar los graves problemas que atraviesa la isla, desde los apagones crónicos hasta la escasez de alimentos. Una estrategia que, según el periodista de internacional de ABC Enrique Serbeto y el director de La Linterna, Ángel Expósito, recuerda sospechosamente a las declaraciones del ministro español de Transportes, Óscar Puente, quien en mayo atribuyó los retrasos del AVE Sevilla-Madrid a supuestos robos de cable coordinados.

Durante su intervención en el programa La Linterna de COPE Serbeto destacó la incongruencia del discurso de Díaz-Canel en foros internacionales, donde habla de "transformar un escenario lleno de peligros para la especie humana", mientras en Cuba "los pocos cubanos que quedan están muriendo de hambre, literalmente no tienen ni electricidad".

"Me he fijado en las páginas de prensa y veo que hay un espectacular aumento de noticias en las que se acusa a sabotajes: sabotajes contra cajeros automáticos, contra instalaciones eléctricas, incluso contra la página de YouTube del gobierno cubano", denunció el corresponsal. "Como no han resuelto ni un problema, han descubierto la solución: culpar a los demás".

El paralelismo con Óscar Puente

Expósito no dejó pasar la oportunidad de señalar el paralelismo con el ministro español: "Ojo, no hay que ir muy lejos para buscar un ministro que acusa de sabotaje para culpar a los demás". La referencia era clara: el tuit publicado por Puente el pasado 24 de mayo, en el que aseguraba que "4 robos de cable en puntos distintos" en un radio de 10 km habían causado graves retrasos en la línea de alta velocidad.

La explicación del ministro fue recibida con escepticismo por parte de expertos ferroviarios, que cuestionaron la verosimilitud de un sabotaje coordinado en plena madrugada y en una infraestructura vigilada. Sin embargo, el relato encajaba con la necesidad del Gobierno de desviar la atención de las críticas por los frecuentes retrasos del AVE.

Cuba: el "sabotaje eléctrico" como narrativa oficial

La estrategia no es nueva en regímenes autoritarios. En Venezuela, el canciller Yván Gil agradeció públicamente a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el "firme repudio al sabotaje eléctrico" que, según el chavismo, buscaba "generar caos" en el país. Rodríguez, por su parte, utilizó la red social X para condenar el "acoso" contra Caracas.

En Cuba, las autoridades han arrestado a más de 30 personas por "afectar la generación de electricidad" en Ciego de Ávila, incluyendo trabajadores estatales. La prensa oficialista anuncia "juicios ejemplarizantes" para los acusados, que podrían enfrentar penas de hasta 15 años por delitos de "sabotaje".

¿Fracaso sistémico o conspiración?

Para Serbeto, el patrón es claro: "Todos son sabotajes ahora. O sea, como no se han resuelto ni un problema, han descubierto la solución: culpar a los demás". Una táctica que, según Expósito, no es exclusiva de dictaduras: "En España también hemos visto intentos de buscar culpables externos para problemas estructurales".

Mientras Díaz-Canel culpa a "agentes externos" del colapso energético, y Puente atribuye a "ladrones de cable" los fallos del AVE, los ciudadanos cubanos siguen sufriendo apagones de 12 horas y los usuarios españoles, retrasos recurrentes. La diferencia, concluye Serbeto, es que "en democracia, al menos, podemos cuestionar las excusas".