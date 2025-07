Jero Freixas, en El Partidazo de COPE: "Si fuese todo lo que se ve debería estar internado en un manicomio"

El actor argentino Jero Freixas es famoso por sus vídeos virales sobre el mundo del fútbol y ahora trabaja para DAZN durante el Mundial de Clubes. Juanma Castaño le preguntó cuándo empezó a ser conocido: “El primer vídeo viral fue en el Mundial de Rusia y fuimos creciendo creando nuevas historias. Ahí empezamos a crecer creando nuevas historias y ahora con lo del madridismo nos va muy bien”.

Sobre la diferencia entre el personaje y el verdadero: “No me gusta aclarar tanto y decir cómo soy yo. Si fuese todo lo que se ve debería estar internado en un manicomio. En común hay que me gusta mucho el fútbol, lo siento mucho desde muy pequeño y ahí hay mucha verdad; pero hay mucha parodia. Soy muy observador y eso me da mucha historia”.

Jero reconoció que el mercado español es de los más amplios en sus vídeos: “España, Colombia y México son nuestros lugares con más público. En España nos tratan muy bien. No ofende, hay mucho sentido del humor y cuando voy a ver al Madrid me reciben muy bien. Los jugadores se lo toman muy bien porque está hecho con mucho respeto. Gran parte de nuestro público es madridista. El vídeo con Florentino todavía no lo tengo, sería algo épico”.

Sobre si realmente es muy del Barcelona, reconoció que “le tengo un cariño al Barça que viene en la sangre. Mi familia viene de Barcelona. Cuando llega Leo, hace que tenga más cariño. Pero mi club es el Independiente de Avellaneda”.