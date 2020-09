La playlist de Juan Echanove: "Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil que sepamos a dónde vamos”

Este viernes, la 'playlist' de 'Herrera en COPE' ha venido de la mano de Juan Echanove. El actor ha señalado que el martes y hasta el próximo octubre volverá 'La fiesta del Chivo' al Teatro Infanta Isabel de Madrid. La obra, basada en la novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, tuvo que suspenderse debido a la pandemia. “Vargas Llosa dijo que reconoce como su novela” la adaptación al teatro de la trama. Y es que, debido a su riqueza y complejidad, pocas han sido las ocasiones en las que se ha trasladado a los escenarios.

Esta novela, que se publicó en el año 2000 y está ambientada en los años 60, narra la última etapa del dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Para ello, el escritor utiliza al personaje Urania Cabral, una exitosa abogada que abandonó el país de manera misteriosa cuando apenas era una niña. Treinta años después vuelve para visitar a su padre moribundo, el senador Agustín “Cerebrito” Cabral, un antiguo alto cargo del Régimen que cayó en desgracia. Es precisamente durante este viaje cuando saldrá a la luz un secreto que la protagonista ha estado guardando desde que era niña y que muestra el reinado de terror y decadencia del general.

Echanove ha dicho que Miguel Ríos “tiene verdad” y que “es parte de nuestro patrimonio”, confesándose fan de 'Todo a pulmón'. Otro de sus artistas de cabecera es Luis Miguel. En concreto, siente predilección por su bikina. “Me encuentro en México como pez en el agua”, ha confesado. Precisamente, 'Peces de ciudad' de Sabina es otra de las canciones que forman parte de su lista de imprescindibles. “Es una canción compuesta por Joaquín para Ana Belén. Victor Manuel me había mandado la maqueta de la canción y tuve que parar en un área de servicio” cuando la escuchó debido a la melancolía que le produjo. Serrat tampoco podía faltar en su playlist. En concreto, 'Romance de Curro el palmo', que “nos muestra una España superada pero que conviene tener en cuenta. Si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil que sapamos a dónde vamos”, ha sicho. 'No voy en tren' de Charlie García, “el indómito, el animal salvaje”, ha cerrado su lista de básicos. ¡Aquí todos ellos!

