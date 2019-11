La playlist de José María Guzmán

Este viernes el artista José María Guzmán ha visitado el estudio de Carlos Herrera para presentar su disco, 'Guzmán Re', nombre que obedece, según ha explicado, a la máxima de "renovarse o morir". "'Re' es para mí una reforma reconfortante", ha dicho.

Catedrático de la arquitectura pop, ha señalado que 'Guzmán & Cia' fue una recopilación de los temas más importantes de su vida que hizo en el año 1998 junto a sus amigos Juan Robles Cánovas, Rodrigo García y Adolfo Rodríguez. "Hice las canciones de 'Cadillac', 'El país de la luz', o 'Solo pienso en ti'", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que el tema 'Señora Azul' se refiere a un "color dedicado a quienes critican sin saber". "No me gusta estar quieto. Me gusta estar componiendo y haciendo cosas, grabando sobre todo", ha dicho antes de presentar su lista de imprescindibles para que los oyentes de Herrera comiencen con buena letra el fin de semana.

1.-Tempted (Squeeze)

2.-For no one (Beatles)

3.-Stuck in the middle with you (Stealers wheel)

4.-Everyday (James Taylor)

5.-For seasons in one day (Crowed house)