Bustamante, en COPE: "No queremos subvenciones ni ayudas; queremos trabajar”

David Bustamante ha presentado este viernes en 'Herrera en COPE' su nuevo disco, 'Veinte años y un destino', en el que repasa sus veinte años de carrera desde sus comienzos en el mítico programa de televisión 'Operación Triunfo'. En este nuevo proyecto, el artista cántabro interpreta grandes éxitos de su repertorio junto a amigos como Antonio Orozco, Pablo López o Pastora Soler. Según ha dicho, tenía “que cerrar una etapa para comenzar otra”. De este pensamiento salió su nuevo trabajo.

Ante preguntas de Carlos Herrera, el ídolo de masas se ha definido como una persona “de verdad”. “Soy genuino” para “lo bueno y para lo malo”, ha dicho antes de confesar que cada vez compone más de su puño y letra porque no le interesa que otros hablen por él. “No me interesa no contar mi historia. Quiero cantar las canciones que hablan de mí”, ha manifestado.

Bustamante ha dicho que en veinte años habrá hecho “unos 1.000 conciertos”. Acostumbrado al calor de su público, tiene “muchas ganas de volver” a los escenarios, tanto por él como por las personas que trabajan con él y que no tienen oportunidad de obtener otros ingresos, ha dicho en relación a profesionales como los técnicos de sonido. “No queremos subvenciones ni ayudas ni que nos cuenten cuentos; queremos trabajar”, ha sentenciado Bustamante.

Además, el artista cántabro ha dicho que no se debería haber llegado a la crisis sanitaria actual porque “en principio iban a ser dos casos como mucho. Y mira dónde hemos llegado”, ha criticado.

Paladeando la nueva versión de ‘Dos hombres y un destino‘, el single de presentación de su nuevo disco, Bustamante ha asegurado que firmaría por 20 años más encima de los escenarios.