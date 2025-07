Djokovic se rinde a un Federer que no se quiso perder su partido ante De Miñaur: "Desearía tener el toque elegante de ese señor de ahí"

La victoria de Novak Djokovic de este lunes en los octavos de final de Wimbledon frente al australiano Alex de Miñaur (1-6, 6-4, 6-4 y 6-4) contó en la grada con la presencia de un ilustre del deporte: Roger Federer.

El serbio no dudó en dedicarle un primer mensaje nada más terminar el partido: "Seguramente sea la primera vez que Roger me ve ganar aquí, porque los dos últimos los perdí... Está bien romper la maldición", comentó con la complicidad del público y la sonrisa de Federer.

Sin embargo, el partido no fue todo lo plácido que hubiera deseado 'Nole', que encajó un duró revés en el primer set, que perdió por 1-6. Y no fue el único momento de dificultad en el partido. Por eso, aprovechó la presencia de su buen amigo Federer para hacerle otra mención digna de elogio: "A veces, desearía tener un saque y una volea, y ese toque elegante del caballero que está ahí", dijo desde la pista aludiendo de nuevo a la grada.

En cuanto al partido, puso en relieve los problemas que tuvo en ese arranque de partido: " Aún estoy tratando de procesar el partido y lo que ha pasado en la pista. No ha sido un gran inicio por mi parte, pero él sí que ha empezado muy bien. Ha roto mi saque tres veces en el primer set. Había condiciones de mucho viento en la pista y él se las ha apañado para jugar mejor desde el fondo y yo no tenía muchas soluciones".

" Me he reseteado en el segundo set. Me ha costado cerrarlo y ahí es cuando he notado que estaba de vuelta en el partido. Hemos jugado un rato al ratón y al gato, con muchos cortados, y él es muy bueno ahí. Es uno de los jugadores más rápidos, si no el que más, del circuito", valoró para destacar las virtudes del australiano por las que sufrió.

Djokovic se enfrentará en cuartos de final a Flavio Cobolli, que venció en su partido al croata Marin Cilic.