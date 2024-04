Los tres alimentos que deberías evitar a toda costa en un bufé libre: no son de buena calidad ni para tu salud

Seguro que alguna vez has ido a un bufé libre, ya sea en un hotel o en un restaurante. Si has podido experimentarlos, que lo más seguro es que sí, sabrás que es una maravilla poder tener casi un acceso ilimitado a la comida. Además, por lo general, tienen alimentos y comida que normalmente no tenemos a nuestra disposición.

Todo perfectamente cocinado, bien expuesto, y tan bien presentado que te dan ganas de atiborrarte. De hecho, confiésalo, alguna vez lo has hecho en un bufé libre. Has tirado la casa por la ventana y te has decidido a comer todo lo que veías porque, total, has pagado por eso. Y sí, de tanto que lo has hecho, alguna vez has tenido una pequeña intoxicación alimentaria por comer sin control.

Por eso, de cara al verano y a momentos de vacaciones, te recomendamos que no pases por un bufé arrasando, sino con medida y sabiendo qué es aquello que puedes comer y lo que no, porque es posible que te haga daño. Son tres alimentos que deberías tener en cuenta antes de comerlos.





Se tratan de los huevos, las salsas, y la carne. Ojo, que si es un bufé algo más exquisito, podríamos incluir las ostras. Y es que suelen ser alimentos que no aguantan mucho tiempo expuestos y que pueden perder la calidad y producirte alguna intoxicación.

Mucho cuidado especialmente con las carnes, que pueden llegar a no estar bien cocinadas y hacer que pases unos cuantos días revueltos del estómago.

Otros alimentos con los que tener cuidado en un bufé libre

No hay duda de que, cuando uno va a un bufé libre, quiere arramplar con todo y comerse esos alimentos de los que no dispone en casa. Sin embargo, aunque no te vayan a provocar una intoxicación, sí que hay que tener cuidado con algunos ingredientes y comidas.

Por ejemplo, con las tortitas, muy comunes en los desayunos. Y es que van perdiendo la calidad conforme pasan las horas y podrías llegar a tomarlas rancias.

Lo mismo pasa con las ensaladas de frutas, que llegan a emblandecerse, perder su sabor y estar malas de sabor, aunque no provoquen en ti una mala reacción. Ojo también a las patatas asadas, que pierden calidad con el paso de las horas y que puede llegar a sentarte mal cuando vas haciendo la digestión.

Sin embargo, hay otros alimentos que sí pueden suponer un acierto para tu salud, como los frutos secos, el queso, o el yogur. ¡Buen provecho!

La etiqueta que aparece en algunos alimentos que no debes pasas por alto en el supermercado

Y es que hay un sello en ciertos productos como legumbres o carnes que tiene la forma de una rana. Seguro que lo has visto (y, si no, a partir de ahora te fijarás más) y, a su alrededor, lleva la inscripción de "rainforest". Pues bien, enseguida muchos usuarios, sobre todo en redes sociales, llegaron a decir que ese sello indicaba que los productos contenían "harina de insectos".





Claro, esto ha hecho que muchas personas que han visto este sello en ciertos productos, no quieran comprarlos por este origen "de insectos". Pues bien, desde la OCU han querido desmentir este bulo, ya que ese sello en absoluto significa que contenga insectos.

"Se trata del sello de certificación de Rainforest Alliance con la ranita verde que indica que una finca, bosque o empresa turística han sido auditados para comprobar que cumplen con las normas de sostenibilidad ambiental, social y económica" explican en su página web.

Además, aseguran que los productos que sí lleven harina de insectos, avisarán indicándolo en la sección de ingredientes. "Lo contrario sí puede suceder: reforzar la presencia de un ingrediente con una imagen: un ejemplo habitual es cuando un producto tiene aceite de oliva y aparece este ingrediente dibujado en el frontal del envase" sentenciaban.