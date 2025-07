Así puedes comprobar si en Google Maps aparece algún conocido tuyo: fácil y en cuestión de segundos

Gracias a su inmenso banco de imágenes en 360 grados, Google Street View, creada en 2007 en San Francisco (Estados Unidos), se ha convertido en la herramienta de Google Maps más característica. Con el objetivo de representar el mundo a pie de calle, esta función nos permite recorrer las calles de prácticamente cualquier lugar del mundo. Sin embargo, no solo tenemos a un clic las imágenes más actuales del planeta, sino que además podemos emprender un auténtico viaje en el tiempo.

Y es que las fotos que Google recoge de la mayoría de lugares, tomadas con una cámara 360º encima de un coche que recorre las calles muy despacio, se renuevan periódicamente. Lo más interesante de ello es que las fotos antiguas no se borran; se conservan.

philipus / Alamy Stock Photo Un coche de Google Street View fotografiando las calles de Toledo (2014).

De este modo, Google Street View nos ofrece la opción de ver todas las fotos que se hayan hecho sobre un mismo lugar. Por tanto, no solo podremos ver imágenes de un lugar en la actualidad, también podremos ver ese lugar en el pasado, lo que nos servirá para ver, por ejemplo, la evolución de ese lugar a lo largo del tiempo.

Lo más curioso es que hay gente que, buscando por curiosidad su calle o cualquier otro sitio, de pronto, se ha encontrado con un amigo o un familiar gracias a una foto que hizo Street View hace tiempo. Pilar García Muñiz hablaba con dos testimonios de esta interesante casualidad.

cómo la tecnología nos conecta con el pasado

David Rodríguez, creador de contenido y divulgador en TikTok sobre tecnología, descubrió esta función de Google Maps mientras buscaba imágenes antiguas de la ciudad en la que reside, Madrid. Investigando más sobre su antiguo barrio, La Latina, y poder ver cómo era hacía más de una década, encontró en su padre, fallecido desde 2020, en una fotografía de 2013, en el lugar donde solía trabajar. "Se le reconocía fácilmente: él no tenía pelo, era calvo. En ese momento, me fui a enseñárselo a mi madre y también se emocionó bastante", explicaba David en 'La Tarde'.

Desde entonces, David ha intentado buscar a su padre en otros lugares cercanos a la zona, pero no fue posible. Además, ha intentado buscar a otras personas en otros lugares y tampoco lo ha conseguid: "Es una probabilidad bajísima".

Tim Myers / Alamy Stock Photo Google Street View y su comparación a pie de calle.

Nacho Mira, también nos habla de su experiencia personal con Google Street View. A través de su amigo Carlos, que le decía que sus abuelos "seguían vivos" y, junto a su madre, iban a visitarles de vez en cuando, Nacho descubrió una imagen suya entre los 10 y los 12 años en la casa de sus abuelos, a los que solía visitar. "Salía yo ahí apoyado en la persiana, muy pequeñito y la verdad que me hizo muchísima ilusión. Al final, cuando los abuelos ya fallecen y cuando se cierra esa casa, con ella se van muchos recuerdos", contaba Nacho en 'La Tarde'.

Además, Nacho explicaba que él recuerda perfectamente ver el coche de Google Street View en el momento en que le hizo la foto: "Me llamó la atención porque fue la primera vez que lo vi. En ese momento no sabía para qué era".

GOOGLE STREET VIEW: CÓMO CAPTURA LAS FOTOS

Pilar García Muñiz pudo hablar con Alberto León, experto en tecnología e innovación y profesor en el Grado de Ingeniería de Software en la U-TAD, que pudo resolver algunas cuestiones acerca de esta prestación de Google Maps.

Alberto León nos explica que, para la captura de fotos, Google Street View cuenta con una gran variedad de equipamiento para capturar imágenes. Lo normal es que patrulle un coche con una gran cámara encima, que permite capturar imágenes de 360 grados. Sin embargo, estas cámaras no solo se encuentran en coches, sino que además se pueden encontrar en patinetes, personas a pie con una gran mochila e incluso, para algunos sitios de difícil acceso, en mula. Además, nosotros mismos, los usuarios, podemos colaborar con esta labor, pero es necesario contar con un equipo profesional de alta gama y saber cómo usarlo.

Jamie Pham / Alamy Stock Photo Bicicleta con cámara de Google Street View en el zoo de Los Ángeles, California, EE. UU. (2011).

Google Street View se lanzó en España en el 2008 en piloto. Existía una aplicación con este servicio en específico, pero desde 2023 se integra dentro de Google Maps. ro como mucho por nuestra calle, el coche pasa una vez al año. En los sitios que no tan transitados, el coche puede pasar cada cinco años. En calles más transitadas, como por ejemplo las del centro de Madrid, puede haber menos tiempo entre fotos, pues Google se nutre del negocio que hay detrás, que son los datos. Por ello, a Google le interesa mucho tener actualizadas esos comercios y todo lo que le rodea.

Algunas veces, no existen fotografías de un lugar concreto: "En calles muy pequeñitas de pueblos no hay ninguna foto. Tiene que ser todo en calles donde sean principales y calles amplias donde pueda pasar el coche. En algunos pueblos, donde no sea rentable hacer fotos, no van a dedicar ese esfuerzo y esa inversión", explicaba David.

Es importante tener en cuenta que en Google Street View existen unas cuestiones de privacidad. Es por ello que aparecen elementos borrados o pixelados, como es el caso de las matrículas de los coches y las caras. En Europa tenemos una legislación acerca de la privacidad en el ámbito de internet. "Google Street View no está desplegado en todo el mundo, el servicio está disponible en menos de 100 países, precisamente por estas cuestiones. La ciberseguridad hoy en día es muy importante y la gestión de los datos, que al final es lo que vive Google", comentaba Alberto.

CÓMO VER EL HISTÓRICO DE IMÁGENES DE GOOGLE STREET VIEW

Es muy sencillo. Solo hay que introducir una dirección en Google Maps, pulsar sobre la imagen de Street View ( desde ordenador : hacer clic en la imagen abajo a la derecha. Desde dispositivo móvil : pulsar la imagen del lugar encima del menú desplegable) y seleccionar "Ver más fechas" (para ver esta opción en dispositivo móvil, tocar la pantalla una vez se muestre la imagen a pantalla completa).

Opción "Ver más fechas" en Google Street View.

Así, podremos ver el archivo histórico que Google ha recopilado sobre esa calle en cuestión. Es aquí donde podemos seleccionar el año y ver cómo ha cambiado su aspecto con el paso del tiempo. Es posible que una calle en cuestión no cuente con más imágenes de fechas anteriores. Incluso podemos encontrarnos, como hemos dicho con anterioridad, con que el lugar que queremos ver no cuente siquiera con imágenes de Street View.