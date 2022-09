Una directora de secundaria aclara cómo los padres pueden detectar que sus hijos sufren bullying

Durante esta semana, millones de alumnos en este país empezarán poco a poco las clases, desde infantil has secundaria, pasando por los diferentes grados de formación profesional. Generalmente, el periodo educativo lo vivimos como una experiencia que nos marca, que nos moldea, mientras nos vamos haciendo adultos.

Muchos tenemos recuerdos del colegio o el instituto. Suelen ser recuerdos buenos, a veces malos. Amigos, excursiones, que nos marcaron. Sin embargo, la vida no es siempre de color de rosa en un aula o durante esos años de la infancia o adolescencia. Y una de las cosas que pueden estar detrás son las situaciones de acoso escolar que, desde hace unos años, se conoce como bullying.

Un acoso que ha ido acaparando la atención pública, a raíz de algunos casos que han acabado las víctimas quitándose la vida. Ahora hay más concienciación y se invierte más en prevención, parece que está cambiando. Está más controlado, pero no ha desaparecido. Ahora hay un componente que antes no había y es las redes sociales, lo que resulta ser muy perjudicial porque ese escarnio ya no solo se queda en el centro educativo, también se extiende por la red.

Esto es lo que le ha pasado a Izan, un niño de 11 años víctima de bullying en un colegio de Mallorca. Fue su cumpleaños, llevó una tarta para celebrarlo, y sus compañeros aprovecharon el cantarle el 'cumpleaños feliz' con una letra cambiada para burlarse de su sobrepeso. Fue su hermano mayor quien denunció su caso en redes sociales. Desde entonces, muchos rostros reconocidos se han volcado en el caso y han intervenido personajes famosos que también han sufrido bullying como Ibai Llanos. Ante esto, Izan se ha mostrado muy agradecido por "todo el apoyo que ha recibido por lo que le pasó", ya que "le han subido la moral".

Ibai es una persona maravillosa los mensajes que transmite son increíbles muchísimo ánimo a Izan y a las personas que han sufrido bullying en algún momento de su vida

"Cuando se da un problema de acoso, siempre hay algo detrás"



Estas son situaciones que no son fáciles de detectar. Es por esto por lo que Adrián Moratalla, ahora entrenador personal, ha querido hablar de cómo sufrió él el acoso escolar. "Cuando eres pequeño, los mayores van al insulto fácil y se meten contigo. Por ejemplo, yo llevaba gafas. En mi caso, lo dejé pasar. Me fui haciendo un poco más fuerte y lo dejé atrás cuando vas cambiando tanto tu físico como tu mente", cuenta Moratalla sobre su experiencia.

"No me enfoco solo en niños. Concretamente en personas que quieren perder peso. Y cuando vi el caso de Izan, quiso ofrecer ayuda gratuita a quienes necesitasen esa ayuda para no seguir viviendo esa situación", agrega. Asimismo, Rocío Quintano, directora de secundaria y bachillerato del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Madrid, también ha querido hablar sobre ello.

"En los colegios vamos trabajando mucho con los alumnos y la escucha. Lo más importante es escuchar y ver que es lo que hay. Para nosotros la labor de la tutoría y que el profesor esté pendiente si ves a un niño más apagado. Que esté triste es el primer punto donde se ve que hay algo que no funciona. A partir de ahí, enseñamos al alumno a tener empatía", señala Quintano.

"Cuando se detecta un caso, nosotros tenemos un departamento de orientación y lo que hacemos es seguir un protocolo con el objetivo de atajarlo lo más rápido posible. En primer lugar, se pone en conocimiento de la familia y se activan las herramientas para que no se vuelva a dar. Para eso tenemos diferentes grupos dentro del colegio para que no haya ninguno solo y, cuando haya un alumno en situación de acoso, se pueda solventar con ayuda por parte de los compañeros", explica.

"Cuando hay un niño que está haciendo algo mal, las familias son las primeras que si tienen un problema en casa son quienes tienen que atajarlo. Cuando se da un problema de acoso, siempre hay algo detrás como una inseguridad, un intentar estar por encima del resto...", apunta tras asegurar que "las familias ayudan mucho".

El hermano del menor publicó un vídeo en Instagram donde se ve el sufrimiento del pequeño mientras es insultado por los compañeros del campamento.