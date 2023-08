La tertulia de Herrera: "Preocupa el señalamiento a deportistas que no se pronuncian sobre Rubiales"

El culebrón de Rubiales sigue. El Tribunal Administrativo del Deporte se reúne a las 13:00, tal y como ha adelantado COPE. Abrirá expediente a Rubiales y debe decidir si admite a trámite la denuncia del CSD contra el presidente de la Federación Española de Fútbol.

Entretanto el Gobierno sigue dando pasos para fulminarlo y sacar rédito del caso. La vicepresidenta Yolanda Díaz se reúne también hoy con las asociaciones de futbolistas.

Un tema que según ha señalado Sergio Barbosa "se hincha artificialmente y no deja de ser una radiografía sociológica del país que tenemos".

"La conducta de Rubiales es inaceptable antes, durante y después de la final de Sidney y por tanto eso le inhabilita política y moralmente para el ejercicio de su cargo", ha señalado en la tertulia de Herrera en COPE, Ignacio Camacho que no obstante considera también que"ha adquirido una dimensión hiperbólica".

Álvaro Nieto recuerda que "no se puede juzgar a Rubiales antes de tiempo". "Una vez que ya le hemos criticado, ahora hay que dejar que actúe la justicia, que esta jugadora si quiere presente una querella y que luego se dilucide si es violencia sexual o no, pero tendrá que ser conforme a las leyes y a la normativa vigente y respetando el Estado de Derecho".

Quién narices es la FIFA para meterse en un derecho fundamental como en la libre circulación

De la polémica preocupan al tertuliano dos asuntos. Por un lado "el señalamiento que ahora se está haciendo a algunos deportistas que no se pronuncian. Cuidado con esto porque estamos ya llegando a un punto en el que todo aquel que no se ha pronunciado, es cómplice de Rubiales. Oigan no. El que no se ha pronunciado no lo ha hecho porque no le ha dado la gana, pero no le convierte en delincuente", ha concluido el tertuliano.

Basta ya de ir persiguiendo a la gente y de ir obligando a la gente a que tenga que dar un paso al frente

Resulta también preocupante que la FIFA haya decidido que Rubiales no se pueda acercar a la señora Hermoso. "Pero vamos a ver, quién narices es la FIFA para meterse en un derecho fundamental como en la libre circulación, pero con qué base legal una organización internacional se pone a regular a cuántos metros tiene que andar Rubiales de Jenny Hermoso".