¿Qué te espera en Herrera en COPE? Carlos Herrera ofrece algunos detalles de la nueva temporada que ofrece junto a Jorge Bustos y Alberto Herrera

Arranca la nueva temporada en 'Herrera en COPE' con algunos cambios, pero con la misma esencia de siempre. Este año, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera comparten micrófono para contarte de primera mano la última hora, el mejor análisis de la actualidad y todo el entretenimiento de siempre.

Este mismo lunes, en 'Poniendo las Calles' junto al Pulpo, Carlos Herrera ha dado algunas pinceladas de lo que puedes esperar de este programa, que ha arrancado a las 06:00. "Este año vamos a repartirnos las horas entre Alberto, Jorge y un servidor", ha aclarado el presentador y director del programa.

NUEVA TEMPORADA, MISMA ESENCIA DE SIEMPRE

Desde las 06:00 será Bustos quien planteará "todos los temas del día". En este mismo tramo, se sentará en la mesa la directora de 'Mediodía COPE' Pilar García de la Granja, para dar algunas claves de cómo va la economía y como afectará a tu bolsillo. Además, habrá un pequeño avance de los contenidos que se abordarán a las 09:00.

Desde las 07:00, las riendas las tomará Carlos Herrera, con su particular manera de analizar y explicar la actualidad. Podrás escucharle junto a los tertulianos habituales del programa. A partir de las 09:00, habrá una actualización con Jorge Bustos, con la particular entrevista de cada día para hacer el mejor análisis de lo que está pasando y las nuevas secciones que no te puedes perder.

Desde las 10:00h, Alberto se pondrá al frente del programa, pero siempre con la presencia de Bustos y Carlos, quienes tendrán su papel protagonista. Por supuesto, Alberto ofrecerá cada día una charla con los personajes más relevantes de la cultura, ciencia, cine o redes sociales a partir de las 11:00h.

Nueva temporada, pero siempre con los colaboradores y voces habituales para que no te pierdas ningún detalle de lo que está pasando. En 'Herrera en COPE', un año más, acompañándote desde las 06:00 hasta las 13:00.