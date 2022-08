Sandra Daviú habla claro, en ‘Herrera en COPE’, sobre una posible vuelta de ‘El diario de Patricia’

Este martes en ‘La hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ hablamos de la risa, de esos ataques de risa que, alguna que otra vez, nos han metido en un lío. Porque, ya se sabe, la risa es contagiosa y cuando da, es imposible parar de reír.

Y a ello no escapan ni presentadores de televisión ni radia. Cuántas veces hemos visto en alguna que otra conexión en directo o en un programa cómo al presentador se le hace imposible seguir adelante cuando ha comenzado a reír y no puede parar.

Uno de esos momentos televisivos de ataques de risa que más se recuerdan son los protagonizados por la periodista Sandra Daviú en ‘El diario de Patricia’ sustituyendo a Patricia Gaztañaga tras su marcha de Antena 3 en 2008.





Recuerda Sandra aquellos años de ‘El diario’ como “uno de los programas más divertidos, me lo pasaba pipa”. La presentadora ha confesado aAlberto Herrera que “nunca me he reído de la gente, sí con la gente o de las historias que contaban”.

Aunque señala Daviú que “había veces que lo pasaba mal porque no podía parar de reír y entraba en un bucle muy malo”. Por otro lado, Sandra ha elogiado la labor de sus compañeros, de los redactores del programa a los que ha definido como “héroes” porque “ellos eran los que se encargaban de buscar las historias y a la gente para que viniera al programa” aunque asegura que “otras veces hacíamos cebo y la gente llamaba, mucha gente, para venir al plató”.





Una posible vuelta de 'El diario'





Sandra Daviú estuvo al frente de ‘El diario’ desde 2008 hasta 2011, años en que la cadena privada decidió retirar la emisión del programa de su parrilla televisiva. Daviú no tiene ninguna duda en que si el programa volviera a la pequeña pantalla, ella “volvería sin dudarlo”.

Aunque es consciente de cómo funciona la televisión y que todo responde a “modas o ciclos y ahora están los concursos, las series…”.

“Quién sabe, el futuro nunca se sabe. Me encantaría”, es el deseo de Sandra Daviú sobre una posible vuelta de ‘El diario a la televisión.