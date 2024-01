Sale a la luz el detalle de la boda de Juan Ortega con Carmen Otte que el torero no contó en su entrevista

24 horas después de la entrevista en la que el torero Juan Ortega ha roto su silencio, se siguen conociendo nuevos detalles sobre la conversación que mantuvo, en exclusiva, con Carlos Herrera, en COPE.

Ha sido el propio comunicador el que ha confesado cómo llegó el torero a la entrevista y qué habló con él antes de la misma. "¿Te puedo hacer un par de preguntas sobre la entrevista?", le decía María José Navarro al comunicador, buscando conocer algún dato más.

Estas son las primeras personas que se enteraron de que Juan Ortega no iba a casarse con Carmen Otte El diestro ha contado, en exclusiva en 'Herrera en COPE', todos los detalles sobre la suspensión de su enlace con Carmen Otte Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPESevilla 24 ene 2024 - 12:51

En primer lugar, la colaboradora se interesaba por los nervios que tenía Ortega al acudir a los estudios de COPE Sevilla y es que era mucha la prensa que esperaba en la puerta tanto su llegada como su salida.

Herrera ha explicado que el diestro "estaba tranquilo", al igual que lo había estado días antes. "El día anterior habíamos hablado él y yo, quedamos en un sitio discreto de Sevilla, pero también estaba tranquilo", ha explicado el comunicador.

El detalle no contado en la entrevista al torero

Por otro lado, Navarro ha querido saber si en esta conversación que mantuvieron ambos en una cafetería de Sevilla, Ortega le había contado algo que no saliera a la luz durante la entrevista.

Efectivamente, hay un detalle que no se contó. "Hubo coincidencia de ambos, no me contó nada que luego no contara, salvo un detalle, que era donde estaba la persona a la que llamó cuando la llamó, pero eso lo obvié", ha revelado Carlos Herrera.

Escucha los nuevos detalles en el siguiente audio.

Audio





Juan Ortega rompe su silencio con Carlos Herrera

El 2 de diciembre era una fecha marcada en el calendario para Juan Ortega y Carmen Otte. El torero y la cardióloga iban a contraer matrimonio en Jerez de la Frontera ante cerca de 500 invitados. Sin embargo, Ortega decidió cancelar el enlace tan solo unas horas antes de que se produjera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mucho se ha especulado desde entonces sobre qué había ocurrido en realidad, cuáles habían sido los motivos para no darse el 'sí quiero' o dónde había estado el torero desde entonces.

Ortega ha roto su silencio en una entrevista exclusiva con Carlos Herrera en la cadena COPE en la que ha respondido, sin tapujos, a todas las preguntas del comunicador.

??@juanortegapr, en @HerreraenCOPE, sobre la decisión de suspender su boda: “Venía arrastrando unas dudas que no fui capaz de resolver. Asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en que la tomé” https://t.co/ExwWWHmR7xpic.twitter.com/BTfod9Jvcl — COPE (@COPE) January 24, 2024





La conversación para cancelar la boda o la reacción de los invitados

El diestro ha explicado a Carlos Herrera cómo fue la conversación con la que era su prometida para anunciarle que no iba a casarse con ella. "Al final es algo que tienes en mente, aquello no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes", comenzaba diciendo.

Según ha contado, estaba solo en su habitación cuando decidió llamar a Carmen, después a sus padres y a continuación al cura encargado de llevar a cabo la ceremonia. A partir de ahí, Juan Ortega fue consecuente con su decisión.

Una de las dudas es qué hicieron aquellos que se habían desplazado hasta la ciudad gaditana para ser partícipes del 'sí quiero' de la pareja. Ha sido el propio Juan Ortega el que ha revelado qué ocurrió.

Audio





"Imagínate, había muchos invitados, mucha gente que había venido de fuera, pero al final es gente que te quiere, que nos tiene cariño, que nos aprecia. Lo sufren también, pero no deja de ser un trastorno", ha explicado.

Respecto a lo que hicieron todos los que ya estaban en Jerez, "hay anécdotas de todo, hay gente que se fue, que se quedó, que disfrutó del fin de semana, que lo sufrió, hay de todo".

Además, Carlos Herrera ha querido saber si hubo alguien que ya estaba en la Iglesia cuando se canceló el enlace. "La verdad que no lo se, yo te diría que no. Fue unas horas antes, así que me imagino que nadie llegó a la iglesia", ha explicado el torero.

Vuelve a ver la entrevista completa en el siguiente vídeo.