Juan Ortega desvela su conversación con Carmen Otte para decirle que no se iba a casar con ella: "Muy dura"

El torero Juan Ortega ha roto su silencio tras haber cancelado su boda con Carmen Otte tan solo unas horas antes de darse el 'sí quiero'. El diestro ha explicado a Carlos Herrera cómo fue la conversación con la que era su prometida para anunciarle que no iba a casarse con ella.

"Al final es algo que tienes en mente, aquello no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes", comenzaba diciendo en su primera entrevista en exclusiva en 'Herrera en COPE'.

Según ha contado, estaba solo en su habitación cuando decidió llamar a Carmen, después a sus padres y a continuación al cura encargado de llevar a cabo la ceremonia. A partir de ahí, Juan Ortega fue consecuente con su decisión.





En cuanto a las personas que iban a asistir al enlace, indica el diestro, había muchas de ellas que habían venido de fuera. No obstante, al final es gente que les quería. Por eso, lo sufrieron. No obstante, "no deja de ser un trastorno. Ahí hay anécdotas de todo".

El torero ha roto su silencio y ha contado toda su verdad sobre lo que ocurrió el 2 de septiembre. En su conversación con Carlos Herrera, ha revelado en quién se ha refugiado durante este tiempo, cuál es su relación actual con Carmen o que pasó con los invitados que iban a asistir a la ceremonia.





Cancela su boda minutos antes del 'sí quiero'

El torero protagonizaba multitud de titulares el pasado mes de diciembre, a raíz de cancelar su boda tan solo unos minutos antes de pasar por el altar. Iba a casarse por todo lo alto en Jerez de la Frontera con su novia desde hace más de una década, Carmen Otte Alba, pero con todo preparado -y algunos de los 500 invitados esperándoles en la Iglesia- y a escasos minutos de darse el 'sí quiero', tomaba una drástica decisión: suspender la boda y 'huir' a su casa de Sevilla.

Antes de coger su coche para regresar solo a su residencia en Sevilla, donde vivía con Carmen hace más de un año, Ortega telefoneaba a la que iba a convertirse en su esposa, a sus padres y al cura para decirles que no pensaba casarse.

Rompe su silencio con Carlos Herrera

Tras mes y medio de silencio, Ortega ha decidido pronunciarse en los micrófonos de COPE. Ha sido en una entrevista exclusiva que ha concedido a Carlos Herrera este miércoles, 24 de enero. En la charla entre ambos ha habido tiempo para hablar del ámbito más profesional, como es su regreso a los ruedos y también de su vida personal, sobre la cual no se había pronunciado hasta la fecha.

Su vuelta a los ruedos

El próximo 10 de febrero volveremos a ver al diestro en los ruedos españoles. Será en la plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid, donde regresa uno de los toreros que más ilusiones y pasiones ha levantado en los últimos años entre los aficionados.

Decía el maestro Rafael de Paula que existen unas "bolitas de colores que echan desde el cielo y que si te caen en la cabeza es la gloria".

Según dicen los entendidos en el mundo del toreo, a Juan Ortega le debieron de echar encima dos sacos de esas bolitas. Y es que este torero del barrio de Triana tiene en las yemas de sus dedos el pulso y el temple de los elegidos, y en sus muñecas la gracia sevillana de las que brota el toreo más auténtico y desgarrado.