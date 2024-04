Baraja: "Se trata de estar vivos en la pelea hasta el final"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este sábado que si consiguen un buen resultado ante el Barcelona en Montjuic seguirán "vivos" en la lucha por Europa, aunque destacó que, independientemente de lo que suceda, cree que no será "definitivo" para apuntarse o descolgarse definitivamente de la pugna por las competiciones europeas. "Estamos en la pelea. Si conseguimos un buen resultado, seguiremos vivos en esa lucha pase lo que pase pero lo importante es estar peleando por esos puestos hasta el final. Lo importante es mantenernos vivos y competir bien”, resaltó Baraja, que sigue prefiriendo no mentar la palabra Europa.



Así, pidió dar la “mejor versión” ante lo que espera que sea ”un buen Barça” que, por momentos, ”ha brillado y ha jugado un muy buen fútbol” durante la temporada y que tiene con una ”calidad tremenda” en todas sus líneas que con una acción ”pueden ganarte un partido”. “Los que salen de inicio, los que no, los que llegan de segunda línea… es un equipo muy completo que controla el balón parado ofensivo, al que es difícil hacerle gol y que tiene un gran equipo, que desprende energía y que tiene futuro”, subrayó el vallisoletano.



Baraja recordó que hace un año un tanto de Javi Guerra les permitía seguir peleando por la permanencia y comentó que ahora el joven valenciano ha pasado a ser ”una realidad”, aunque no despejó la duda de si será titular o si, por el contrario, pondrá a Hugo Guillamón acompañando a Pepelu en el centro del campo. El vallisoletano comentó que Roman Yaremchuk y José Luis Gayà no estarán disponibles en Montjuic, por sendas lesiones musculares, pero afirmó que mejoran progresivamente y están valorando en qué semana incorporarles para que puedan ayudar en el tramo final de temporada.



En cualquier caso, calificó el choque de ”un reto mayúsculo”, por lo que le pidió a sus jugadores amenazar en las contras que tengan porque el Barcelona es un equipo “que te acaba hundiendo”, razón por la que tienen que estar en su mejor versión: ”Y cuando tengamos la ocasión, correr”, insistió Baraja. Asimismo, el técnico del Valencia subrayó que se encontró una respuesta positiva del vestuario a la derrota del pasado sábado ante el Betis: “Lo que queremos es sumar los máximos puntos posibles, hacer las cosas bien y el primer partido es el lunes”.



Preguntado por cómo la situación de Xavi Hernández puede afectar al Barça, dijo que no lo sabía, pero comentó que entiende su decisión de seguir en el club porque ”igual aunque la temporada no ha sido fructífera en cuanto a títulos, sí lo ha sido en cuanto a proyecto y su decisión irá por ahí”, aunque recalcó que habla ”a 350 kilómetros de distancia”