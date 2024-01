La reacción de Carlos Herrera a la entrevista de Toñi Moreno a una joven estadounidense que vive en Sevilla

Toñi Moreno se ha convertido en una de las protagonistas de la semana tras lo ocurrido en el magacín diario que presenta en Canal Sur. Ha sido María José Navarro la que se ha hecho eco de la entrevista a una joven estadounidense que se ha hecho viral en redes sociales. Descubre qué ha ocurrido y cuál ha sido la reacción de Carlos Herrera al enterarse escuchando el siguiente audio.

Este miércoles, Moreno entrevistaba a una joven que vive en Andalucía y que, pese a no ser española, está "encantada con todo lo andaluz". Era la segunda vez que Bella intervenía en el programa para hablar sobre los vídeos que publica en redes sociales hablando de Sevilla y otras ciudades del sur de España, por lo que a Toñi ya le sonaba la cara de la joven.

Al saludarla, la presentadora hizo un comentario sobre su aspecto físico que a Bella no le gustó y minutos después de su intervención en televisión, la joven publicó un vídeo hablando de lo ocurrido y denunciando cómo se había sentido.

"Detrás de cada cuerpo hay una historia", comienza escribiendo en su perfil de TikTok, antes de narrar el incómodo momento que vivió en directo y al que solo supo reírse en el momento.

"He ido para hablar sobre los vídeos que hago de cosas que admiro de España, y lo que encuentro es a Toñi Moreno diciéndome "dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el vídeo de TikTok, será porque has comido muchas lentejas". Hoy en día estos comentarios sobran", denuncia Bella.

Además, aprovecha el enorme altavoz que tiene y la gran cantidad de gente a la que llegan sus vídeos para lanzarles un mensaje muy claro: "A todos los que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que vuestro valor no se basa en vuestro físico".

"Por favor, pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas", concluye. Tan solo unas horas después de haberse publicado, el vídeo acumula más de dos millones de visitas y se ha llenado de comentarios en apoyo a la joven.

La reacción de Carlos Herrera

Tras escuchar lo ocurrido, Carlos Herrera no acaba de entender la situación y preguntaba a María José Navarro si la joven se había ofendido por decirle "que está más delgada". "No, porque le decía las dos cosas, te has metido filtros y pareces más delgada, pero al mismo tiempo era que se había metido unas lentejas", aclaraba la colaboradora de 'Herrera en COPE'.

Además, aprovechaba el espacio para acordarse de Toñi Moreno: "Creo que lo sabrá arreglar rápidamente. Tú que las conoces, sabes que no lo dejará pasar sin más, es un malentendido, estoy segura de que no quería ofenderla. Lo va a arreglar sin duda".

El pasado mes de septiembre, la presentadora pasaba por los micrófonos de COPE para hablar del reto al que se enfrenta en esta temporada televisiva. Al programa 'Gente maravillosa' que fue el más visto de la cadena el pasado año, se suma 'Hoy en día', un magacín matinal que conduce desde hace escasos meses.

El programa se centra en los temas que marcan la actualidad informativa, junto a otros de entretenimiento, todo ello con el objetivo de "informar, asesorar y debatir".

"Yo creo que es igual de serio entretener que informar, incluso me atrevería a decir que es mucho más difícil, porque para informar tienes que contar lo que está pasando y entretener es hacer que el espectador se olvide de sus problemas, llore contigo y se ría contigo", asegura la presentadora. Revive la entrevista completa en el siguiente audio.

