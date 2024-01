Estas son las primeras personas que se enteraron de que Juan Ortega no iba a casarse con Carmen Otte

El diestro Juan Ortega ha roto su silencio con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'. Ha dado todos los detalles sobre cómo se produjo la suspensión de su boda con Carmen Otte. Ortega ha contado, entre otras cosas, cuáles fueron las primeras personas que se enteraron. Escúchalo aquí.

Juan Ortega le ha contado a Carlos Herrera que, ese día, estaba solo en su habitación. "Primero llamé a Carmen, luego a mis padres, y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar".

El torero, además, también ha hablado sobre cómo fue el despertar del día 2 de diciembre. Ese día en el que iba a contraer matrimonio con Carmen Otte. Dice que la suspensión de la boda "no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes".

A partir de ahí, Juan Ortega fue consecuente con su decisión. Así se lo ha transmitido al comunicador. Una idea que ha repetido muchas veces a lo largo de su intervención en 'Herrera en COPE'.

Sobre las personas que iban a asistir al enlace, indica el diestro, había muchas de ellas que acudían de otras ciudades. No obstante, al final es gente que les quería. Por eso, lo sufrieron. No obstante, "no deja de ser un trastorno. Ahí hay anécdotas de todo".





La conversación que mantuvo con la que iba a ser con su esposa fue dura. "Pero lo de menos era la boda en esos momentos. Lo que verdaderamente importa es que se termina la relación con una persona a la que quieres".

Su relación actual con ella, "al contrario de lo que se puede imaginar la gente, la verdad es que nos seguimos manteniendo mucho cariño y respeto y los dos tenemos mucha paz. Al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho".

Juan Ortega no esperaba que esta decisión fuese a convertirse en un terremoto mediático. "Al final, en esta vida con la sociedad en la que vivimos, la gente está acostumbrada a casarse o separarse. Pero a suspender una boda unos días antes no. Pero entiendo el follón que se haya formado. No me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.



Respecto a cómo le puede afectar su circunstancia personal al desarrollo de su carrera, indica que "uno va teniendo sus años de alternativa, sabe como afrontar las cosas y como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido, e intentaré que me afecte lo menos posible". Tienes la entrevista completa en el audio que tienes disponible a continuación.

De todo lo que se ha dicho, lo más exagerado e inexacto que ha escuchado, afirma que "desde que saltó la noticia, se han dicho muchas cosas que la mayoría no son ciertas. Aquí, la única verdad de lo que ha pasado es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho. Teníamos una relación muy buena, veníamos arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé".

¿Cuándo se producirá su vuelta a los ruedos?

El torero planea su inmediata vuelta a los ruedos.

Lo hará, tal y como está ya anunciado y ha contado en 'Herrera en COPE', será el próximo 10 de febrero en la plaza de toros de Valdemorillo, en Madrid, una plaza que tiene desde hace muchos años la vitola de celebrar la primera feria del calendario taurino español. Para eso quedan sólo dos semanas.

Allí, regresará uno de los toreros que más ilusiones y pasiones ha levantado en los últimos años entre los aficionados.