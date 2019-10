Rosa Díez deja K.O. a las "feministas" que hacen debates de mujeres pero tienen candidatos machos alfa

Rosa Díez ha dejado fuera de combate a todos los feministas de boquilla que presumen de defender a las mujeres, pero a la hora de la verdad presentan a hombres a las elecciones. La fundadora de UPyD se ha pronunciado al respecto en 'Herrera en COPE':

"Nunca pude ir a un debate electoral. Pero tampoco hubiera ido nunca a un debate de mujeres. Es algo impropio de los tiempos en los que vivimos. Solo se organizan para que no se note que todos los candidatos a la presidencia del gobierno son hombres. Es retrógrado e impresentable. No sé cómo se prestan después de tanto feminismo progre".

Estoy radicalmente en contra de que se celebren debates políticos ‘de mujeres’. Teniendo todo el derecho no me permitieron participar en los debates electorales siendo candidata a la presidencia del gobierno en nombre de UPyD; y no hubiera aceptado ir a un debate ‘de mujeres’.