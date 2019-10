Herrera: "Torra podría sacar a los políticos presos de prisión en tres días en función de la sentencia"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Qué mal rollo esto de los viernes!, ¿verdad? ¡Qué cosa más desagradable! Bueno, es un viernes 11 de octubre, la víspera de la fiesta nacional mañana día 12. Bueno, en fin, y vamos a llevarlo... Todavía hay sensación de verano y parece que la sensación de verano decaerá la semana que viene. Como hoy escribe el maestro Burgos en ABC, aquí en Sevilla, en la campana, hay con 34 grados un tío con un puesto de castañas, asando castañas en su puestecito hecho con ruedas y la chimenea grande. Bueno, no es que haya un tío asando castañas, es que hay gente comprando castañas a treinta y pico grados, treinta y pico grados no la castaña, el día que hace...

Bueno, vamos a ver, miren, esta mesa desde la que les hablo es una mesa bastante ancha, pero la tengo llena de papeles porque hay muchas cosas y muchas combinaciones que hacer con todas las informaciones que tengo esta mañana. Aquí mi flexo, mi café yo.

Ojo a la que se está organizando en Turquía y en esa guerra de Siria que se ha ganado el Estado islámico, pero por ahí sigue habiendo lo que sigue habiendo. Hay imágenes muy desagradables: madres huyendo a pie con niños pequeños, otros con recién nacidos dejando su aldea para que no les alcancen qué: las bombas turcas. Bombas turcas sobre el territorio de Siria dónde viven los kurdos.

Mira, es muy difícil, es imposible empatizar con una operación militar que pueda costar vidas humanas de esta manera. El islamista Erdogan, que es el presidente de Turquía, no es como para incluirlo en la lista de grandes amistades, pero a veces la buena voluntad de Europa, la sensibilidad por los derechos humanos se queda en nada por culpa de nuestras propias contradicciones.

Eso Erdogan lo sabe aprovechar muy bien. Si yo tengo un problema territorial con los kurdos dentro de Turquía. Y la guerra de Siria ha servido para que los kurdos de Siria se armen y hagan de su capa un sayo mientras nadie les controla. Pues claro, si se juntan los kurdos de un lado y de otro, pues claro, con lo cual yo actúo contra ellos. Y si la Unión Europea me crítica, pues les mando esta advertencia.

"Hola Unión Europea, reúnanse, si intentan de nuevo etiquetar está operación como una invasión es muy fácil: abriremos las puertas y les enviaremos 3,6 millones de refugiados".

Esa es la clave. Turquía tiene 3 millones de refugiados sirios allí en campamentos. La Unión Europea pone dinero para que se queden allí, con lo cual, aquí si ahora el turco abre la puerta y dice todos para Europa a ver qué se come Europa

Y ayer, por ejemplo, los olivareros se manifestaban en Madrid porque el precio del aceite, que ha caído vertiginosamente, está ya casi por debajo del precio de la propia producción de aceite. Si además ahora tiene que verse complicado por los aranceles que va a poner Donald Trump, oiga, hay mucha gente que vive del aceite en España.

¿La provincia de Jaén sabe usted cuántos olivos tiene? 66 millones es más olivos en Jaén que personas hay en España. Claro, y ese aceite se puede ir a Italia, que ya compra mucho, y como Italia no va a tener aranceles por el aceite venderlo Italia en Estados Unidos y nosotros venderlo por debajo de precio. Claro, se entiende la manifestación de ayer.

Y hoy todo es... Miren, la sentencia dicen que sale el lunes. ¿Qué sentencia? ¿Pues qué sentencia va a ser? La del procés. Dicen que sale el lunes. Incluso 'El País' se tira hoy a la piscina y pública una filtración, la típica filtración esta de magistrado progre con su periódico de cabecera, en la que dice que el Supremo podrá descartar el delito de rebelión consumada, que es un delito que tiene de 15 a 25 años. La rebelión tiene varias escalas, por ejemplo, tentativa de rebelión, conspiración para la rebelión, rebelión consumada, puede ir por la sedición que, cuidado, la sedición, a la que si se le añade la malversación, puede acumular bastantes años.

Ahora, si no, es una cosa que le salga a estos por depende, además del grado, pero le salga por 6 años, llevan 2, 6, la mitad, pues, oiga, esto, vamos, Torra los saca de la cárcel en tres o cuatro días.

Eso, aún así, no evitaría la que se va a formar en cuanto esta sentencia condenatoria salte a los medios. Si encima, además, la Generalidad se esfuerza en hacerse la ofendida como solamente saben hacer estos tíos, estos individuos con, por ejemplo, el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, que es un general catalán, por ciento, de Lérida, el señor Garrido, que hizo un discurso impecable el día de la patrona porque recordó que la Guardia Civil está al servicio de la ley y que colaboró en la investigación de los hechos del proceso y lo volverá a hacer si desde luego tiene que volver a hacerlo. Y ya procuró Garrido no hablar, no equiparar catalán a separatista y mucho menos a terrorista.Ya se preocupó.

Aún así, vergonzoso, infame, queremos su cese. ¿Y creen ustedes que Marlaska ha salido con capa y espada a defender a su general de la Guardia Civil? Marlaska alguna cosa tiene con algunos generales de la Guardia Civil porque a Manolo Contreras, general de brigada, el jefe del destacamento, por ejemplo, que ha hecho un trabajo contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar bárbaro, le ha negado el ascensor para así poder quitárselo del medio ¡Vaya usted a saber por qué! ¿Y en este caso que creen ustedes que ha dicho Marlaska? Prosas judicial barata.

¿Qué creen ustedes que iba a salir a decir apoyo yo a la Guardia Civil y apoyo al jefe de Cataluña? Pues no.. Y no le ha llamado la atención por molestar a los Mossos como ya hizo la señora Cunillera yendo a que no se molestarán a su sede en Sabadell.

Y a todo esto, el Constitucional ha avisado al presidente del Parlamento catalán de que si promueve algún tipo de acción que busque proclamar la autodeterminación de Cataluña, ojo porque ya sabe lo que le puede pasar. Y si no que se fije en mi Mari Carmen Forcadell, que es su antecesora, con lo que, por cierto, se desplegó una paciencia el Constitucional infinita desde finales del 2016 que se juntaron las querellas con el propio juicio del proceso.

Y bueno, ¿y de la campaña de la campaña? Pues de la camapaña qué quieren que les diga. Pues que Sánchez habla y habla pero no dice nada interesante, pero está esperando y deseando por favor que en qué momento puede sacar a Franco poque, oigan, todo despliegue mediático lo va a poner a toda la televisión, todas las que controla el gobierno, que so unas pocas: helicópteros, cámaras... Bueno, debates especiales. Todo para celebrar la exhumación de Franco. Tiene que hacer eso para que eso le dé...

A Franco lo mueven solamente por interés electoral. Y ya verán ustedes. Todo el despliegue que se debería haber producido en Huévar del Aljarafe con la compra de votos se producirá con lo otro. Si lo de Huévar del Aljarafe hubiera sido al revés, teníamos reporteros de La Sexta, La Quinta, La Orotava, La Tercera, La Cuarta micrófono en ristre por el pueblo preguntando: "¿A usted le contrataron? ¿Qué le dieron? ¿Cuánto le pagaron? Pero como es una cosa del PSOE, pues todo el mundo calladito y recogidito.