Estados Unidos en alerta ante la aparición en sus aguas de uno de los peces más peligrosos del planeta. El pez cabeza de serpiente del norte, (Channa argus) es una especie invasora de agua dulce, originaria de China, Corea y Rusia, que ha sido localizada en las aguas del estado de Georgia, en el sureste de los Estados Unidos.

Inmediatamente, las autoridades de Georgia han dado la orden de exterminar al peligroso animal.

'Kill it immediately.' This invasive fish can breathe air and survive on land. And it's been found in Georgia. https://t.co/DuINJ87JOR pic.twitter.com/N4vqS0SPKS

"Cualquiera que vea un pez como este debe matarlo inmediatamente. El primer ejemplar fue encontrado en un estanque privado. Pueden sobrevivir fuera del agua y crecer varios pies, Es originario de Asia y acaba con otras especies. Si encuentras uno, mátalo, congélalo e informa a las autoridades".

Se trata de un animal con gran capacidad de supervivencia, ya que puede seguir con vida fuera del agua. Es agresivo. Por eso lo que se recomienda es matarlo inmediatamente, nunca dejarlo libre. Además, se sugiere tomar fotografías del animal una vez capturado y anotar el lugar donde fue encontrado. Una vez se reúna toda la información, se debe transmitirla a las autoridades correspondientes, para que revisen la zona afectada y traten de eliminar cualquier animal del mismo tipo que se encuentre en la zona.

“Northern snakehead are bad news. And for the first time, the invasive fish has been confirmed in Georgia waters,” the Georgia Department of Natural Resource said. https://t.co/Emqh3L9Dix