La respuesta de Herrera a Salvador Illa tras su ausencia en la apertura del hospital Isabel Zendal en Madrid

El periodista de COPE y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado este miércoles, ya con la sintonía navideña, su primera columna semanal haciendo referencia al borrador en el que trabaja el Gobierno para estas próximas navidades. En principio, hay dos cuestiones que pueden ser clave para el Consejo Interterritorial de Salud.

Chema Moya

En principio, el Gobierno se abre ahora a que haya confinamientos perimetrales, cuando en el primer borrador no estaba contemplado, pero que a la vez se pueda ir a casa. Una cuestión, ha matizado Herrera, "que los ciudadanos se lo tendrán que explicar a la Guardia Civil" cuando ocurra. Otra de las cuestiones que se tratarán este miércoles en la reunión será que las reuniones familiares se puedan ampliar de 6 a 10, una cuestión que reclaman algunas comunidades.

Herrera explica por qué no acudió Salvador Illa

En clave política, sin embargo, el periodista de COPE se ha centrado en la inauguración del nuevo hospital que ha construido la Comunidad de Madrid en un tiempo récord. Es el hospital Isabel Zendal y que está construido para dar cobijo en caso de que fuese necesario a enfermos de la covid-19 o a pacientes que puedan llegar en otras pandemias.

Lo más destacado, ha recalcado Herrera ha sido que "tal y como se preveía", la inauguración de este nuevo centro contó con destacadas ausencias. En concreto, la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien aclaró que no acudía por motivos de agenda y en su lugar acudió Silvia Calzón, nueva secretaria de Estado de Sanidad. "Y todo por no estar con Isabel Díaz Ayuso. Más mantequilla", ha respondido Herrera, atónito.

Una polémica inauguración

"La izquierda que se mete en vena, y de qué manera, la Sanidad pública y que reclama más hospitales, resulta que ahora se ausentó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y mandaron a protestar a esta colección sindicalista que tiene para repetir las consignas", ha destacado Herrera, haciendo referencia a las protestas que PSOE y Unidas Podemos organizaron frente al hospital, y que contó, entre otras, con la presencia de Isabel Sierra, condenada por pegar e insultar a una policía.

"Se quejan de que ha costado 100 millones y de que no cuenta con quirófanos. Vamos a ver. El hospital no tiene quirófanos porque no es un hospital al luso. Es un hospital de pandemias, para esta así como para otras que puedan venir. Este hospital sería como un acordeón", ha explicado Herrera, que su función, al igual que hizo el de IFEMA, se construye con el objetivo de descongestionar el resto de hospitales.

GRAF7973. MADRID, 30/11/2020.- Vista del interior del Hospital Enfermera Isabel Zendal, nuevo centro de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. EFE/D. Sinova /COMUNIDAD DE MADRID

"Con lo que puede venir en enero, el embudo puede ser tremendo porque el Gobierno de Sánchez, Illa, Iglesias, Sánchez y Simón, se han empeñado en hacer todo en la sanidad pública y por eso puede que el hospital de Isabel Zendal esté más lleno pronto que tarde y se quejarán de que solamente se haya construido un hospital", ha advertido Herrera este miércoles.

También te puede interesar

El comentario de Herrera sobre la teoría de Margarita del Val que puede marcar el futuro de la vacuna

El mote de Herrera para Illa, Sánchez, Iglesias y Simón, entre lo más leído de este martes