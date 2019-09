El recado de Herrera a las "feministas de boquilla" por no enfrentarse al machismo de Irán como Vox

Carlos Herrera ha lanzado un mensaje a las "feministas de boquilla", especialmente a las del Partido Socialista, por no atreverse a enfrentarse al machismo de la delegación iraní, que se negaba a saludar a las mujeres del Congreso. Vox fue el único partido que se negó a aceptar esta humillación, algo que ha sorprendido a Herrera, teniendo en cuenta que el PSOE se ha convertido en abanderado de la lucha feminista.

"Ya que están tan feministas en el PSOE", comenzaba su intervención Herrera, "ha tenido que ser Vox el que le coma la tostada a la progresía y el que evite que una delegación iraní - país donde cuelgan a los homosexuales en grúas, pero eso a Iglesias y a los de Podemos les da igual porque los tienen alojados en una televisión que pagan los iraníes. Programas que no ve nadie, pero que pagan".

Vox le ha comido la tostada a la progresía y ha evitado que una delegación iraní humille a las mujeres españolas. El embajador de Irán tenía previsto visitar el Congreso con una delegación de gente de su país. En ese contexto, saludan a los diputados de la Comisión de Exteriores. En el protocolo que envían los iraníes decían que los hombres de la delegación iraní no saludarán ni tocarán a las mujeres aunque luego debatan con todos. Y eso a la presidenta Meritxell Batet, compañera de Carmen Calvo, la del "no bonita, no todas sois feministas"... Pues mira bonita, os ibáis a tragar un correo en el que decían que las diputadas no deben dar la mano a los iraníes para dar situaciones incómodas. El Congreso dio por bueno que las tratatan como series inferiores.

Al final, el presidente de la comisión, que era un socialista, suspendió el saludo protocolario. Pero no deja de ser una pena que al final se salieran con la suya y no se mancharan la mano saludando a las mujeres. Y es curioso que la izquierda papanata no dé la batalla en un caso así y lo tenga que hacer Vox".

Estamos cansados de los que quieren vivir entre nosotros sin respetar nuestra manera de vivir, sin asumir nuestras leyes, sin respetar nuestras costumbres. https://t.co/4nWSBoc4SP — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 3, 2019