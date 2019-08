Monedero sale a defender a las mujeres de Irán y las redes le recuerdan el pasado "iraní" de Podemos

Juan Carlos Monedero ha querido defender la libertad de las mujeres de Irán y algunos de los usuarios de twitter han querido recordarle el pasado "iraní" de su partido. El fundador de Podemos ha colgado este mensaje en redes sociales en homenaje a las mujeres iraníes, que viven en una situación de discriminación legal en la República Islámica.

¡Por fin alguien se acuerda de las mujeres de Irán! Qué siglo XXI de mierda se está quedando... Retrocesos en todas partes. Hemos vivido un paréntesis y parece que se empeña en cerrarse amenazante en todo el planeta. https://t.co/YhNAD3KKfB — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 30, 2019

El mensaje de Monedero, sin embargo, no ha sido del todo bien recibido por los seguidores del fundador de Podemos, que han querido recordar el pasado en común que tienen algunos de los fundadores del partido con el régimen de los ayatolás, y en concreto con la televisión HispanTV, donde el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado varios programas de temática política, como La Tuerka.

Así se lo ha recordado esta usuaria, con este vídeo en el que el propio Iglesias explicaba por qué "a los iraníes les interesa que se difunda en Europa y América Latina un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios".

Aquí, minuto 1:42, donde explica que ya le vale el sacrificiohttps://t.co/0GweSPGN6s — Isabel (@PJoliCo) August 30, 2019

Un vídeo en el que Iglesias asumía que "para hacer política hay que estar dispuestos a cabalgar contradicciones".

Ya entonces reconocía: "Las mujeres que trabajan en HispanTV para presentar tienen que llevar un pañuelo en la cabeza. ¿Eso a mí me gusta? No, no me gusta. ¿Es un motivo por el cual yo podría decir que no trabajo en esa cadena? No".

Esta doble moral ha sorprendido y molestado a algunos tuiteros, que se lo han reprochado así.

�� �� Y mientras pillando pasta de irán en hispan TV. Geniales — jar (@lunitas70) August 30, 2019

¡Oye! Tarde llegas ¿eh? Que llevamos aquí muchos muchos meses protestando, los fachas claro porque de Podemos ni están ni se le esperan. ¿Cómo le llamaba Pablo? "Cabalgar contradicciones" que, claro, queda más fino que decir tengo un morro que me lo piso. Anda a pastar! — MONICA (@MONICA78321384) August 30, 2019

Tarde piaste pajarito! Nadie cree en tus cuentos de camino, utilizas esta noticia para ganar réditos y la verdad es que has defendido siempre al criminal régimen iraní. — fermin garcia (@fermingarciaf) August 30, 2019

Parece que quizás ahora, Podemos rectifique su opinión al respecto.