Vox carga contra el protocolo iraní y el Congreso elimina el saludo protocolario

El Grupo Parlamentario Vox anunciaba este martes su no asistencia a la Comisión de Exteriores del Congreso con Irán. Su motivo, las instrucciones de protocolo que rigen la visita de la delegación iraní a la Cámara Baja. Protocolo que obliga a las mujeres que asistan a no poder estrechar la mano de los representantes de Irán, tan sólo mirarles desde una distancia lejana.

Unas medidas que no han gustado dentro de la formación liderada por Santiago Abascal y que han llevado al partido a tomar la decisión de no recibir a la delegación iraní en el Congreso. Decisión que Vox ha querido dar a conocer a través de su cuenta de Twitter. "Vox no asistirá a la Comisión de Exteriores del Congreso con Irán porque se impide a las mujeres dar la mano. Que se enteren los visitantes iraníes que este es nuestro país y nuestras normas. No vamos a admitir una humillación así a las mujeres", publicaba el partido liderado por Santiago Abascal.

Vox ha calificado de "inadmisible" las instruciones protocolarias que rigen la visita de la delegación iraní y denuncia la situación a través de un comunicado en el que denuncia el trato que se le quiere dar a las mujeres.

Tras la decisión tomada por el partido de Santiago Abascal, el Congreso ha querido evitar la polémica eliminando el saludo previo protocolario. Medida que no ha hecho cambiar de parecer a los diputados de Vox, que no asistirán a la Comisión de Exteriores del Congreso. Lo han comunicado a través de Twitter con el siguiente mensaje: "Nuestros diputados no asistirán de igual forma a la reunión de Exteriores".