Rafael Vilasanjuan, experto en salud internacional: "Veo la inmunidad de grupo para final de año"

Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo Global en ISGlobal y experto en salud internacional, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que si se lograse vacunar “al 70% de la población mundial” se lograría aplacar el pico de la pandemia, pero ese es un objetivo que no se logrará en 2021. Y es que, “muchas veces se confunde tener la vacuna con producirla”, pero “el gran problema” es la capacidad de producción mundial.

“Tenemos un problema también de distribución porque podemos vacunar al 100% de los españoles, pero si la enfermedad sigue corriendo, el virus se hará resistente, vendrán nuevas cepas y las vacunas que nos hemos puesto a lo mejor no son tan trascendentes”, ha dicho.

El experto ha explicado que “nunca hemos tenido en la historia de la humanidad una campaña de vacunación universal en todos los países con todas las personas”. Pero “los acuerdos comerciales internacionales permiten desde flexibilidades hasta abrir la patente y hacer pública” la vacuna, aunque los laboratorios “nunca” querrán hacer una patente libre porque perderían los derechos que les corresponderían sobre el medicamento. Pese a ello, Gobiernos como el de la India o el de Sudáfrica, así como la propia OMS, durante la pandemia pedían una fórmula “para liberalizar” la vacuna al tratarse de un problema de salud pública de esta envergadura.

Vilasanjuan ha dicho que “una cosa es la vacuna y otra la vacunación”, pues “producir una vacuna no es producir un pantalón”. De ahí que haya habido “errores de cálculo en el número de dosis que anunciaron” las autoridades, pues dijeron “que tendríamos miles de millones de dosis y que, además, las tendríamos muy rápido. Eso es lo que no se ha producido y es muy probable que sigamos teniendo problemas, no siempre, porque lógicamente las cadenas de producción van mejorando”.

DESPUÉS DE SEMANA SANTA, NORMALIZAR LA PROVISIÓN

Aunque el experto entiende que los países prioricen las dosis que les van a hacer falta a ellos, ha criticado “el nacionalismo de las vacunas”, es decir, que no piensen en las dosis que le van a hacer falta al resto de países. “Que hoy en España estemos pensando en vacunar solo a los españoles y no ver más allá es un error”, ha dicho, pues la enfermedad no entiende de fronteras.

Vilasanjuan ha dicho que los primeros 150 millones de vacunas van a llegar a final de este mes y muy a principios de marzo otros 150 millones a África, pero el continente tiene una población de mil millones de habitantes. Además, habría que añadir los países de renta media-baja de Latinoamérica, donde va a costar mucho que llegue el medicamento.

En lo que respecta a España, el experto ha dicho que “después de Semana Santa deberíamos de normalizar de alguna manera la provisión de vacunas” en el sentido de que aparezca una vacuna de una sola dosis como la de de Johnson & Johnson. “En máximo mayo deberíamos de tener una campaña de aprovisionamiento normal”.

“En teoría, para llegar a una inmunidad del 70% de la población española, que nos permitiría relajar muchísimo todas las medidas, deberíamos instalarnos en un ritmo de vacunación de dos millones de personas vacunadas por semana. En seis meses estaríamos más o menos en esta cifra de los 26, 27 o 28 millones de personas vacunadas con las dos dosis o con una en el caso de la de Johnson y, por lo tanto, nos meteríamos en un otoño un poco diferente”, ha señalado el experto. Pero la inmunidad colectiva llegaría “para finales de año”.

A juicio de Vilasanjuan lo importante no es tanto lograr la inmunidad en verano sino “rebajar la tensión” en los hospitales. Pero “veremos de aquí a verano una serie de medidas que se podrán ir retirando”, aunque no la mascarilla, ha finalizado.