Ni en planta ni en UCI: qué son las UCRI por dónde pasan muchos pacientes COVID

Y lo hacemos de la mano del doctor Javier Sayas. Él es neumólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo primero que ha hecho en COPE es aclararnos que hay distintas Unidades de Cuidados Intermedios. 'Las hay respiratorias, las hay quirúrgicas... pero en concreto las primeras que son las que atañen al COVID llevan desarrollándose en neumología bastante tiempo'. ¿Por qué el ingreso en ellas y en no en una UCI, por ejemplo? Nos explica que 'hay un determinado grupo de enfermos que por las condiciones que tienen no permiten el soporte suficiente en la planta de hospitales, en el ingreso convencional, pero tampoco ingresarlos en la UCI porque supone un sobreuso en unos recursos muy preciados sobre todo en cuestión de personal humano'.

Es aquí donde entran en juego estas UCRIS. 'En este tipo de unidades la ratio de enfermería es mejor que en la de una planta convencional. Suele haber una enfermera para cada tres o cuatro pacientes frente a la enfermería de UCI donde la ratio es de uno – uno o uno – dos. Además permiten una monitorización básica y técnicas de soporte respiratorio no invasivas a través de mascarillas o de dispositivos. De respiradores que se colocan sin necesidad de intubar al paciente'. ¿Con esto que se logra? 'Pues optimizar el sitio en el que se trata al paciente manteniendo la seguridad'. La no intubación del paciente es fundamental para decidirse por estas áreas y no las UCIs de las que tanto hemos oído hablar.

No todos los hospitales tienen estas unidades aunque con la pandemia la mayoría han acelerado su adaptación. El doctor Sayas nos clasifica a los pacientes que ingresan en estas unidades en tres tipos:

1. Aquellos que solo tienen fallo en un solo órgano, en general el respiratorio.

2. Para la salida precoz de aquellos que proceden de una UCI.

3. Y aquellos que no soportarían la manera invasiva de una UCI que son enfermos mayores.

Este neumólogo nos ha asegurado también que no todos los pacientes son personas mayores. Hay de todo tipo de edades.'Los hay jóvenes y de esta forma los tenemos en un entorno más vigilado por si empeoran'. El tiempo de estancia en estas UCRIS es variable. 'Por ejemplo, un paciente que ha estado una larga temporada en una UCI, que sale muy débil muscularmente, que tiene una traqueotomía todavía... se pueden tirar quince días o un mes más en este tipo de unidades. Hay otros enfermos que tienen un cuadro muy agudo, que necesitan vigilancia durante tres o cuatro días y que en cuanto empiezan a mejorar nos permite cambiarlos. Depende del tipo de paciente'.

¿Qué se ha aprendido en estos meses de pandemia? 'Lo primero lo que no hay que hacer. Fármacos que en la primera ola considerábamos necesarios pero con efectos tóxicos muy importantes ya se ha demostrado que no son eficaces y hemos dejado de utilizarlos. Desgraciadamente no tenemos tratamientos de altísima eficacia contra el COVID y por eso lo más importante es la labor de prevención.No esperar a llegar a ingresar en estas unidades. Algunos cuadros pueden llegar a ser graves, pueden llegar a ser graves en gente joven y llegar a esta situación casi siempre es un fracaso de esa prevención'.

De este tiempo estas unidades sacan una lección. 'Hemos aprendido a trabajar más en equipo. Ya lo hacíamos antes pero ahora mucho más con los compañeros de UCI o de anestesia. De optimizar un poco el dónde está mejor cada paciente. Y eso a pesar de que ahora nos pilla cansados, a veces con situaciones de tensión. Cada paciente que sacábamos adelante incluso con un pronóstico inicial sombrío siempre era un motivo de alegría. Pero también incluso en pacientes que no hemos sacado adelante hemos recibido muchos agradecimientos de familiares reconociendo ese intento por salir adelante'.