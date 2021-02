¿Han servido las restricciones? Así han caído todos los indicadores de la tercera ola en España

Desde hace unas semanas, España está experimentando una curva descendente que hace indicar que ya hemos superado, afortunadamente, el tercer pico de la tercera ola de coronavirus. No solo hemos llegado al pico de la incidencia acumulada, que ha llegado a alcanzar cifras históricas desde que comenzó la pandemia, sino también el pico de ingresos y de pacientes en UCI. Unos indicadores que, sin embargo, tampoco podemos dar por sentados y todos los expertos apuntan a que no se pueden relajar las medidas restrictivas si no queremos caer en una cuarta ola.

Para encontrar la incidencia más baja de la tercera ola tenemos que remontarnos hasta el 28 de diciembre del año pasado, cuando fue de 246 casos por 100.000. Una cifra que durante varias semanas de escalada sin control llegó a su máximo histórico en España, el pasado 27 de enero, cuando se alcanzó una incidencia de 899 casos. Es decir, en menos de un mes ascendió 653 puntos. Sin embargo, España nunca llegó a rebasar la barrera de los 900 casos y desde aquel día, se ha experimentado una bajada gradual. A día de hoy la incidencia es de 385 casos, 514 puntos menos desde aquel pico.

Lo mismo sucede con los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos. El máximo de la tercera ola fue el día 1 de febrero, cuando un total de 4.894 pacientes de toda España estaban ingresados en UCI por el virus, lo cual supone una ocupación de camas por pacientes covid del 45,30 por ciento. Este martes son 4.053 pacientes, 841 menos con una ocupación del 37,39 por ciento. Si comparamos las personas hospitalizadas también el 1 de febrero se vivió el máximo pico de pacientes ingresados en hospitales, cuando fueron 32.023 personas con una ocupación del 24,96 por ciento. Hoy, por su parte, son 19.595 personas y la ocupación está por debajo del 20 por ciento (15,35 por ciento).

Andalucía

En Andalucía se mantiene el cierre perimetral en toda la comunidad, así como la restricción de movilidad entre las provincias. A todo esto se suma el cierre de todos aquellos municipios que superen los 500 casos de incidencia media acumulada. Asimismo, la comunidad andaluza ha tenido que restringir el número máximo de personas que pueden reunirse cuatro personas en espacios públicos y las reuniones privadas se limitan tan solo a convivientes. Estas medidas han dado como resultado que Andalucía haya conseguido pasar de una incidencia de 919 casos por 100.000 habitantes a 454 casos de este martes.

Asimismo, hay 3.230 personas ingresadas en los hospitales, 644 de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos, con una ocupación del 33,33 por ciento.

Aragón

Para tratar de detener la tercera ola, Aragón optó por establecer el confinamiento perimetral de toda la comunidad así como de todas sus grandes ciudades, cuando su incidencia se situaba en los 772 casos por 100.000 habitantes. Hoy, sin embargo, es de 416 casos y la ocupación en las UCI del 36,44 por ciento, por lo que se ha levantado el confinamiento de varios municipios. No obstante, las actividades no esenciales deberán cerrar a las 20:00 horas salvo los viernes, sábados y domingo, que lo tendrán que hacer a las 18:00 con el único objetivo de seguir reduciendo los pacientes en hospitales y su incidencia.

Asturias

En Asturias no solo se ha cerrado perimetralmente la región, sino que además son 18 de sus 78 municipios los que también permanecen cerrados, en los que además se ha decretado el cierre del interior de la hostelería. La limitación de reuniones también se ha reducido a seis personas y solo convivientes en los domicilios privados. Unas medidas que también parecen haber desahogado a la región, en la que la presión hospitalaria se ha suavizado hasta el 17,89 por ciento (39.64 por ciento en camas UCI) y con una incidencia de 382 casos por 100.000 habitantes, a diferencia de la incidencia de 628 casos el 1 de febrero.

Baleares

Se trata de la única comunidad que no ha cerrado sus fronteras, a excepción de las islas de Ibiza y Formentera. En Mallorca, Ibiza y Formentera solo se permiten reuniones de convivientes, tanto en los espacios públicos como privados. En Menorca esta cifra asciende a seis con dos núcleos de convivencia. La incidencia hoy en las Islas Baleares es de 168 casos por 100.000 habitantes, 481 puntos menos que el pasado 27 de enero, el pico de la incidencia, con una ocupación de camas UCI del 30,10 por ciento.

Canarias

Cualquier ciudadano puede entrar a las islas siempre y cuando pueda justificar que ha dado negativo en las pruebas contra el coronavirus. Así han conseguido continuar siendo la comunidad con menos incidencia, casos y ocupación en UCI, que hoy es de 127 casos de media, 278 personas en los hospitales y 83 en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Cantabria

Al igual que en todas ellas, los cierres perimetrales y el horario de restricción a la movilidad nocturna también han parecido dar un respiro a la comunidad, cuya incidencia ha bajado de los 394 casos por 100.000 habitantes el 27 de enero a los 215 hoy. Los hospitales también parecen notar cierto alivio con 143 ingresos, 29 en las UCI con una presión de camas UCI del 22,31 por ciento, casi siete puntos menos que el 1 de febrero.

Castilla-La Mancha

El pasado viernes, la comunidad se permitió aliviar ligeramente las medidas restrictivas, que incluía la apertura de la hostelería hasta las 21:00 horas aunque todos los municipios permanecen confinados. Unas medidas que han servido para hacer que Castilla-La Mancha haya reducido su incidencia 902 puntos desde el pasado 27 de enero hasta situarse en los 367 casos por 100.000 habitantes con 74 pacientes menos ingresados en UCI desde que se alcanzó el pico máximo de ingresos en todo el país.

Castilla y León

Castilla y León, que hoy se ha visto obligada a ampliar el toque de queda a las 22:00 horas, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo, ha reducido su incidencia en 933 puntos y se sitúa en los 464 casos. Su presión hospitalaria hoy es del 20,60 por ciento en camas normales y 47,35 por ciento en las UCI, con 38 pacientes menos desde el pasado 1 de febrero.

Cataluña

Cataluña es otra de las comunidades cuyas medidas restrictivas han sido más duras, que ha incluido el cierre de la hostelería y de las actividades esenciales. No obstante, la mejoría de su situación epidemiológica ha permitido a la Generalitat decretar el confinamiento comarcal, en lugar de municipal, y ha ampliado una hora las franjas de apertura de la hostelería. Una ampliación que también se ha aplicado en los aforos de las librerías, gimnasios o establecimientos culturales. Su incidencia acumulada es de 291 casos por 100.000 habitantes y a día de hoy tiene 658 pacientes covid en las UCI, lo cual supone un 43,35 de su ocupación total.

Ceuta

En Ceuta tan solo se permite viajar por causas estrictamente justificadas y necesarias y las reuniones en encuentros sociales se limitan tan solo a dos personas. Por ese motivo, ha conseguido reducir su incidencia a los 449 casos por 100.000 habitantes y su ocupación de camas UCI al 35,29 por ciento.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha sido la región que ha impuesto medidas más duras para detener la expansión del virus. Recordamos que fue la única región que prohibió la entrada, incluso de familiares, durante las Navidades en la comunidad. Por ello, y tras alcanzar los 1.459 casos por 100.000 habitantes de incidencia el pasado 27 de enero, hoy puede tomar algo de aire tras desplomarse hasta los 470 casos, 989 puntos menos. Los hospitales valencianos también parecen darse un pequeño respiro con una ocupación del 18,28 por ciento de pacientes covid con 2.239 personas ingresadas.

Extremadura

La incidencia en Extremadura ha caído hasta los 211 casos por 100.000 habitantes y su ocupación de hospitales es del 7,85 por ciento, un 23,11 por ciento en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esto ha permitido al gobierno autonómico flexibilizar las restricciones y ampliar el horario de comercio tras constatar una mejora hospitalaria. No obstante, se mantiene el cierre de todos los municipios de la comunidad.

Galicia

Galicia se mantiene blindada a pesar de una mejoría en sus datos. La incidencia es de 346 casos por 100.000 habitantes, 396 puntos menos en comparación con la cifra del pasado 27 de enero. En la comunidad hay actualmente 939 pacientes ingresados en los hospitales con covid-19 y 217 en las UCI, cuya presión es del 27,57 por ciento.

Comunidad de Madrid

La comunidad de Isabel Díaz Ayuso es de las pocas comunidades que se ha negado a cerrar la hostelería y las actividades esenciales, lo cual ha sido muy polémico. No obstante, con su estrategia de confinamientos por municipios y zonas básicas de salud, su incidencia es de 529 casos por 100.000 habitantes. Los hospitales tienen 3.794 pacientes covid, 690 en las Unidades de Cuidados Intensivos, cuya ocupación es del 49,29 por ciento, casi tres puntos menos desde el pico máximo de ingresos en UCI en España.

Melilla

El cierre perimetral de Melilla y las reuniones solo para convivientes han contribuido a que haya podido reducir su incidencia media acumulada hasta los 588 casos por 100.000 habitantes después de haber superado los 1.000 casos de incidencia.

Murcia

Continúa en vigor el cierre perimetral de la región y las reuniones de un máximo de dos personas salvo que sean convivientes. De hecho, tan solo cinco de los 45 municipios de la comunidad pueden abrir su hostelería y sigue en vigor el cierre de los servicios públicos no esenciales durante los fines de semana. Unas medidas que han servido para reducir su incidencia 1.087 puntos desde el pasado 27 de enero y hoy se sitúa en los 260 casos por 100.000 habitantes. La ocupación de las UCI es del 24,29 por ciento con 119 pacientes covid, 54 menos desde el pico máximo de los ingresos en UCI.

Navarra

La comunidad presidida por la socialista María Chivite mantiene el cierre perimetral de la región, así como la limitación de las reuniones sociales solo a convivientes. Unas medidas que han servido para reducir su incidencia hasta los 257 casos por 100.000 habitantes. Su presión hospitalaria es del 6,44 por ciento, con 125 pacientes ingresados en los hospitales, y 24 en las Unidades de Cuidados Intensivos.

País Vasco

Pese a detectar un alivio en la presión hospitalaria (hoy es del 14,14 por ciento y del 33,33 por ciento de camas UCI), las autoridades vascas mantiene los cierres perimetrales y 89 municipios en 'zona roja', es decir, que superan una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, en los cuales no se permite abrir la hostelería. No obstante, y a pesar de estos cierres, su incidencia media es de 392 casos, 76 puntos menos desde el pasado 27 de enero.

La Rioja

Ante el incesante incremento de contagios y fallecidos en La Rioja, se decretó el cierre de la comunidad y de toda actividad no esencial. Asimismo permanecen confinados todos los municipios y solo se permiten las reuniones de personas convivientes. Por ello, su incidencia se ha reducido 924 puntos desde el pasado 27 de enero y hoy es de 379 casos por 100.000 habitantes. Una tendencia a la baja que también se observa en las Unidades de Cuidados Intensivos, cuya ocupación es del 52,87 por ciento y 46 personas ingresadas en estas unidades.