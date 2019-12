Quique Dacosta: "Hay que intentar seducir a la gente que se sienta en tu casa"

Dice Quique Dacosta que no es fácil satisfacer a cada persona que se sienta en su casa. Hay que tener en cuenta que "se sientan personas de todas las razas, familias, con sus manías varias, intolerancias y alergias de todo tipo". Tiene 5 estrellas Michelín, y un equipo que considera una familia, que trabaja para hacer sentir con un plato. Un plato que está pensado pero que se tarda más en hacerlo que en pensarlo. "Hay que se capaz de ser práctico porque hay que operar a diario". Para ello "se hacen muchas pruebas y lo más importante es no tirar nada, porque vivimos de la cocina del aprovechamiento".

Cuando empezó a innovar, en sus tiempos mozos, se llevó una bronca con una crema de hongos y frutos rojos que no ha tratado de reproducir nunca más "por miedo a llevarme otra bronca". Y es que la creatividad a veces no se entiende: "yo trataba de reproducir un paisaje".

Sobre si un producto local debe ser el protagonista, Dacosta dice que depende: "yo entiendo que si vienes a Denia, no vienes a probar un ceviche, pero hay que experimentar". Carlos Herrera se ha repasado su libro de arriba a abajo y asegura que no ha tenido los machos para hacer ninguna de sus recetas, y Quique Dacosta le consuela confesándole que él no cocina el menú de su restaurante en casa, y que "replico recetas de colegas con grandes dosis de fracaso".

Acaba de abrir una arrocería en Londres, donde asegura que son un restaurante étnico, y el 17 de diciembre estrena una serie en Amazon Prime Video sobre cocinar la vida y experiencias de personajes famosos. Él tiene muchos platos a las espaldas, y su pasión y devoción por la cocina, es su negocio. Y ha sido nombrado mejor empresario de España. Ahí es ná.