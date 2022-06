La primera clave del día en 'Herrera en COPE': el balance de Sánchez 4 años después de la moción de censura

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el análisis realizado por Pedro Sánchez al cumplirse cuatro años de la moción de censura y la situación de Ucrania cerca de cumplirse 100 días de guerra.

En primer lugar, el presentador ha recordado a Andalucía, donde a las doce de la noche de este jueves arranca oficialmente la campaña electoral. Después de más de 3 años de Gobierno Popular hay que ver qué conclusión habrán sacado los andaluces. El PSOE está preocupado porque las encuestas apuntan que la población está contenta con la derecha.

Por otro lado, este miércoles se cumplieron cuatro años de la moción de censura de Sánchez a Rajoy y el socialista hizo 'balance': "Si hay algo que está claro es que Sánchez no pierde el optimismo, ni el gusto por quererse a sí mismo. Sánchez está feliz de ser Presidente y de que se hayan cumplido cuatro años de la moción de censura. Ha hecho algo habitual en el fútbol cuando tu equipo no levanta cabeza, en vez de ponerte a ver el vídeo del último partido, te pones la final de hace 15 años. Sánchez cerró los ojos y se imaginó cuatro años atrás".

"En la reunión con los diputados y senadores vendió como una gran noticia que el Gobierno se vea obligado a prorrogar las medidas anticrisis. Lo anuncia como si fuera el tipo más magnánimo del mundo. En la España en el que él vive, solo le falta que no hubiera oposición o que no criticase tanto como crítica. El problema para Sánchez es que no es solo la derecha, sus socios de Podemos no dejan de criticar sus decisiones. Lo último, que la rebaja de los 20 céntimos debería llegar hasta diciembre y que no debería aplicarse a las rentas más altas, habría que ver cómo hacer eso".

Por otro lado, Barbosa ha recordado la situación que se vive en Ucrania, a punto de cumplirse 100 días del comienzo de la guerra: "Últimamente, lo que llega del frente es que los rusos se están haciendo con sus objetivos en el este y en el sur del país. Ucrania sigue resistiendo, pero el haberse concentrado en el este, está permitiendo a Moscú centrarse en su objetivo de anexionarse el Donbás. La pregunta ahora es qué podría ser aceptable para occidente si es imposible derrotar el todo a Putin. Se habla incluso de un posible referéndum para anexionar ciertas regiones. Rusia apunta a que, o Europa levanta las sanciones o no comerciará ni con su grano ni con el de Ucrania. Rusia juega con la idea de una crisis alimentaria a escala planetaria y amenaza con un cereal escaso y carísimo, no solo alimentos, sino también el pienso para los animales".