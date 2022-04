La primera clave del día de Carlos Herrera: la fecha que se maneja para celebrar las elecciones en Andalucía

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el final de las mascarillas en interiores a partir del próximo 20 de abril y la primera reunión de Sánchez con Feijóo tras haber sido nombra líder del Partido Popular.

En relación con las mascarillas, Herrera ha destacado las claves que están detrás de la retirada de la obligatoriedad en interiores: "Se había hablado de retirarlas el Miércoles Santo y no parecía razonable. Tras la Semana Santa será la fecha en la que la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores. Su uso en determinados casos seguirá siendo obligatorio y en las empresas dependerá de estudiar cada casos. Esperemos que la mascarilla de interiores se vaya para no volver, eso será una muy buena noticia".

También ha señalado los puntos más importantes que marcarán el primer encuentro Sánchez-Feijóo en Moncloa: "No se puede esperar mucho. Hay algún que otro acuerdo posible, pero hay uno que es imposible: la economía. Feijóo ha advertido a Sánchez que tiene que bajar el IRPF para que apoyen las medidas. Sánchez preparaba una nueva subida de impuestos, aunque la ha aparcado. Pero él, no está dispuesto a bajar impuestos porque dice que afectaría al Estado del Bienestar. Mentira, afectaría al estado de bienestar del Gobierno. Hay estudios que dicen que el Gobierno podría bajar su gasto, pero eso significaría acabar con algunos chiringuitos. Esto para un socialista de manual no se puede ni plantear".

Además, Carlos Herrera se ha referido al viaje que el líder del Ejecutivo hará a Marruecos este mismo miércoles, después del cambio de rumbo diplomático que España ha tomado respecto a nuestro país vecino: "Sánchez baja a Marruecos. Lo mismo tiene razones de peso para darse el bandazo en político exterior. El problema que las decisiones que parece correctas en Sánchez se convierten en incorrectas. El Gobierno piensa que somos imbéciles y dice que no han cambiado su posición".

Por último, el director de 'Herrera en COPE' ha comentado la hoja de Ruta que la el Gobierno de la Junta de Andalucía plantea de cara a un posible adelanto electoral. Estos son los escenarios posibles, 12 de julio o el mes de octubre: "Si Juanma Moreno adelanta elecciones en Andalucía, la fecha es el 12 de julio. Si no es ese día será en octubre. La están peinando. Los estudios dicen que el PP ganaría, pero necesitarían a Vox para seguir gobernando".