La primera clave del día de Carlos Herrera: ¿cuándo van a celebrarse las elecciones en Andalucía?

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el final de la Semana Santa, la retirada de las mascarillas y el futuro electoral en Andalucía.

En primer lugar, el comunicador ha recordado que este lunes, "sigue la operación especial de tráfico de Semana Santa", y ha analizado qué ha supuesto esta semana para los españoles. "Nos devuelve la sensación de que las cosas empiezan a parecerse a como eran antes, solo hay que ver como estaban las carreteras. Y es ha vuelto lo bueno, pero también lo malo, esos atascazos de cuando nos tiramos a la carretera, cuando la gente se movía. Las retenciones en algunos puntos se alargaron hasta la 1 de la mañana y hay trayectos de pocos kilómetros que han costado una o dos horas".

"A pesar de las dificultades y los precios, la gente ha dicho, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y salgamos, volvamos a ser como antes. Ahora bien, ahí está el bicho y veremos qué repercusión tiene en las cifras, especialmente las de hospitalización, el aumento de contactos de esta Semana Santa. Ahora va a llegar, seguramente, el fin al uso de la mascarilla en interiores a partir del miércoles. Es una forma simbólica de ponerle un fin oficioso a la pandemia. Hay una cierta confusión. Hay razones que justifican no llevar mascarillas, pero también hay razones que aconsejan seguir llevándola", ha analizado el comunicador respecto a la retirada inminente de las mascarillas en interiores.

Por otro lado, ha recordado la difícil situación que se vive en Ucrania, y es que Putin ha dado un ultimátum a las fuerzas ucranianas que resisten en Mariúpol, pero estas han decidido no rendirse y, por ahora, según las últimas informaciones oficiales, la ciudad, que está literalmente sitiada, resiste.

Las claves políticas de la semana en España

En cuanto a la situación en España, estamos pendiente de si Bruselas nos dice que podemos topar el precio o no del gas y hay importantes asuntos en lo político, como es que el PP de Galicia tiene que saber quién va a ser el sustituto de Núñez Feijóo. En cuanto a Andalucía, "en los próximos días podría haber noticias importantes, tal vez la próxima semana sean convocadas las elecciones". Herrera apunta que "parece que la cosa no está madura, pero yo creo que la decisión de que sean el 12 o el 19 de junio está tomada. El PP está viviendo un buen momento en Andalucía y eso querrá aprovecharlo. Si quiere formar Gobierno y aprobar presupuestos, como lo haga en octubre no le da tiempo, y es que estamos ya con presupuestos prorrogados".