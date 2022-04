Mascarillas en interiores: ¿Demasiado pronto para eliminarlas?

España se encuentra a pocos días de entrar en una nueva fase de la pandemia. Este próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros la eliminación de la mascarilla en interiores y entrará en vigor un día después, el 20 de abril, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Nuestro país dirá adiós a la mascarilla tras casi dos años sujetos a ella, aunque hay excepciones.

La mascarilla continuará siendo obligatoria en varios espacios. En ugares como hospitales, residencias, farmacias y en el transporte público deberemos llevar la mascarilla. En cuanto al trabajo, será cada empresa la que decida si es obligatoria o no. Conoceremos esa letra pequeña cuando se publique en el BOE.

La duda que surge ahora es si estamos en el momento ideal para eliminarlas. Atendiendo a la ocupación hospitalaria, nuestras Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran en torno al 5% de ocupación. Recordemos que en la primera semana de año se situaba por encima del 20%, por lo que el descenso de hospitalizos graves ha sido uno de los detonantes que avalan la eliminación de las mascarillas.

Variedad de opiniones

Entre los distintos expertos, hay de todo. Defensores y detractores de la eliminación de la mascarilla. Los hay más cautos, como Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud: ''No es lo indicado retirar el uso de las mascarillas en interiores. Si tuviésemos la incidencia más baja, si tuviésemos un virus que solo está afectando en forma de brotes aislando y no circulando ampliamente podríamos entender la relajación del uso de la mascarilla. Pero, en la circunstancia que tenemos en estos momentos considero que no es el momento adecuado''.

Al otro lado de la balanza encontramos al epidemiólogo Quique Bassat, quien considera que estamos en el momento idóneo para despedirnos de la mascarilla en lugares cerrados. ''Nunca habrá un momento adecuado para retirar las mascarillas. Evidentemente siempre habría razones para mantenerlas. Sin embargo, creo con el cambio de paradigma en el que nos encontramos y en este nuevo contexto pandémico es un buen momento para retirar las mascarillas y avanzar hacia la normalidad que todos esperamos'', concluye.

Eso sí, cada uno de los expertos consultados deja claro que la pandemia no ha acabado, sigue entre nosotros, registrando un gran número de positivos y muertes cada semana. En este contexto se mueve España, uno de los países más tardíos a la hora de eliminar la mascarilla y que regresará a esa antigua normalidad casi dos años después de que la mascarilla entrara en nuestras vidas.