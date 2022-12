El primer sonido del día en 'Herrera en COPE', ¿Luis Enrique debe dejar de entrenar a la Selección Española?

Sergio Barbosa, subdirector y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la eliminación de España del Mundial y las claves políticas que deja el Día de la Constitución.

En clave deportiva, "las tardes futboleras, sobre todo con esta Selección, sabes cuando empiezan, pero no cuando acaban. Más que nada, porque si no te sobra mucho el gol, y tampoco se te da muy bien abrir defensas pobladas, y encima los marroquíes acumulan gente, y corren como descosidos, y el árbitro les permite dejar el empujón o dejar la patadita de rigor... Pues te plantas en la prórroga y después en los penaltis. Aquí cualquier cosa puede pasar y a veces nada buena. Tres penaltis, tres fallos. El pobre Sarabia tuvo la última ocasión del partido y falló el primer penalti, cuando había entrado en el campo, precisamente pensando en tirar un penalti".

"Dentro del disgusto futbolístico, todavía suerte porque esta noche no ha habido que lamentar demasiadas intendentes en las celebraciones. Estaba la policía en alerta, por si los más radicales montaban follón como hicieron en Bélgica, y es verdad que en Granada se han tirado cohetes a una carretera, y en Bilbao alguna pelea de bar, y en la Puerta del Sol alguna palabra de más, pero no se ha montado la que se montó en Bélgica. Enhorabuena a Marruecos por lo del Sáhara, por Pedro Sánchez y ahora por lo del fútbol", ha añadido.

Respecto a Luis Enrique, "el que quiera echar el rato despellejando a Luis Enrique, pues que lo haga, pero de ahí ya, no vamos a sacar nada porque es tan duro de mollera, que se irá si quiere y seguramente se quedará también si quiere. Lo de decir que no habían entrenado penaltis, para que luego pase lo que ha pasado... muy bien no le deja. Y la falta de autocrítica tanto del míster, como de los jugadores, con eso de “hemos jugado a lo que hemos querido”pues ellos sabrán. Pero vamos que esto parece el final lógico para un entrenador excéntrico, que tampoco tenía mucho equipo del que tirar".

Lo que dieron de sí los corrillos del Día de la Constitución

En clave política, "toca metabolizar todo lo que vimos y escuchamos en la celebración del día de la Constitución. Para empezar, como era previsible, las típicas consignas de partido. Lo más curioso fue otra cosa, porque ayer fue el Día de la Constitución, pero podría haber sido, perfectamente, el día de los Chamanes legislativos porque el gobierno se ríe mucho de lo que llama, así con desprecio, pero están ellos como para reírse de los demás".

"Ayer en los corrillos con periodistas, Sánchez se abrió, por primera vez a la posibilidad de retocar la ley del 'Solo sí es sí', pero sin reconocer que han metido la pata hasta el fondo, para alegría de violadores y agresores sexuales, con esa ley que hoy cumple dos meses en vigor. 52 rebajas de condenas y 12 agresores en la calle. Pues dice ahora, Sánchez que lo mismo se pueden hacer algunos ajustes técnicos. Están viendo si se pueden hacer esos 'ajustes' a través de una enmienda a una ley orgánica. En concreto, a la ley de eficiencia organizativa del servicio público, que ahora mismo está en trámite parlamentario. Veremos qué sale de ahí", ha apuntado Barbosa.

Y es que "también están tratando de hacer desaparecer el delito de malversación, pero solo un poquito. Claro, ¿qué pasa? Que quieren favorecer a los condenados por haber robado dinero público, para montar el golpe separatista…. PERO sin favorecer al mismo tiempo a los que hayan robado dinero público para otros fines distintos. ¿Cómo reducir las penas de malversación, sin abrir la puerta a que todos los condenados por malversación puedan pedir una revisión de sus condenas?".

"Pues aquí la añagaza puede venir en las enmiendas del viernes, que ERC quiere presentar a la reforma del delito de sedición, que se está tramitando en el Congreso. Sánchez ya ha dado alguna pista, al asegurar que van a mirar el derecho comparado. Es decir, marchando otra de “no, es que lo que tenemos que hacer es homologarnos con Europa” porque en los códigos penales de Alemania, Francia, Italia o Portugal diferencian entre malversación con lucro personal y malversación sin lucro personal", han sido las palabras del presentador de 'Herrera en COPE'.

Una diferencia que eliminó el PP en su momento, "porque si diferencias entre el que se lo queda para su bolsillo y el que no, estás abriendo la puerta a que sea menos grave robar para financiar a tu partido o crear una red de favores que beneficie electoralmente a tu partido. Los tiros puedes ir por quitarle importancia al desvío de dinero público, si es para otra cuestión que no produzca un lucro personal directo. Recuerden que los golpistas del 1 de octubre fueron condenados por Malversación para la sedición, malversación como medio para cometer sedición. Pero si la sedición va a dejar de existir".

El PSOE expulsa a Joaquín Leguina

Por último, "anoche, supimos que el partido ha decidido, finalmente, suspender de militancia a Joaquín Leguina, tertuliano de esta casa, y dar un serio toque a Nicolás Redondo, también amigo de este programa... por haberse atrevido a alabar a DÍAZ AYUSO cuando las elecciones madrileñas. Aquí la pregunta es la de siempre, ¿Joaquín y Nicolás se han movido de sus postulados socialistas o ha sido el PSOE el que ha dejado de ser el PSOE? Pues más bien lo segundo".

"Porque es el PSOE el que gobierna con gente, que esta noche ha salido en defensa de Cristina Fernández Kirchner, al conocerse que la vicepresidenta argentina ha sido condenada a seis años de cárcel (que no cumplirá por estar aforada) y a inhabilitación perpetua por haber administrado de forma fraudulenta hasta mil millones de dólares, de dinero público. Pues aquí tenemos ministros que le compran a la Kirchner, el cuento de los jueces argentinos son muy malos y condenan a la pobre Cristina por ser muy buena con los pobres", ha concluido.