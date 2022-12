Los culpables de la eliminación de España en Qatar: ¿Luis Enrique o el grupo? ¿Tiene que seguir Luis Enrique?

Este martes, El Partidazo de COPE vivió un intenso Tiempo de Opinión en torno a la eliminación de España en el Mundial de Qatar. Las sensaciones, la imagen de España, las decisiones de Luis Enrique, el mensaje del seleccionador, el futuro de la Selección y del técnico asturiano...

Se busca responsable de la eliminación

España, eliminada tras fallar todos los lanzamientos de la tanda de penaltis España llora. La Selección no encontró el camino del gol ante Marruecos y se despide del Mundial de Qatar en octavos de final, tras los fallos de Sarabia, Soler y Busquets. 06 dic 2022 - 14:20

La primera gran pregunta de la noche en El Partidazo de COPE busca responsables: ¿Es Luis Enrique el culpable de la eliminación o lo es el grupo? ¿Lo son todas las partes implicadas en el trabajo de la Selección Española?

Manolo Lama: "Son culpables todos, pero Luis Enrique levantó la bandera del líder. El seleccionador nos ha vendido el 'pollino' de que todo es felicidad. Cuando salgan de Disneylandia y vean cómo han jugado ante Japón y Marruecos verán la milonga que les ha contado el seleccionador".

Paco González: "Para mí, es un bochorno. Jugar como juega España no es jugar al fútbol: es coleccionar pases".





Miguel Rico: "Lo de 2010 es la excepción. Lo de hoy ante Marruecos, es la norma. No creo que España sea mejor que alguna de las selecciones que se ha quedado fuera antes".

Roberto Palomar: "Luis Enrique se autoproclamó líder. Es una Selección de autor con una buena idea de fútbol que ha estado muy mal ejecutada en este Mundial".

Tomás Guasch: "Nos toman el pelo. Es un derrumbe absoluto. Ha sido un bochorno".

David Sánchez: "Luis Enrique sigue siendo el mejor seleccionador para esta Selección. Pero el que fracasa es él, porque el que generaba ilusión era él. Recordar ahora a quienes no vinieron al Mundial es ventajista".

Julio Maldonado 'Maldini': "Pedri y Gavi no han estado bien. No esperaba demasiado de España pero sí esperaba un poco más. Luis Enrique no ha sido buen director de campo, no ha tenido capacidad para cambiar de plan".

Elías Israel: "Siento sonrojo, y no solo por las equipaciones. Luis Enrique pasará a la historia en el plano comunicativo. Es un equipo de autor, y el autor solo tiene el camino de la puerta de salida".

Fernando Evangelio: "El responsable del proyecto es el entrenador, y es el culpable porque todas las decisiones las ha tomado él. Ha elegido su modelo de juego y su lista en base a su modelo de juego. Por eso tiene que ser el máximo responsable".

¿Tiene España nivel para ganar un Mundial? ¿Está España en el lugar que se merece?

El futuro de Luis Enrique como seleccionador, cuestionado

La segunda gran pregunta de la noche es si Luis Enrique debe seguir como seleccionador después del fracaso en el Mundial de Qatar.

Luis Enrique se lleva la mano a la cabeza tras la eliminación de España en el Mundial de Qatar 2022. CORDONPRESS





En estas, intervino Mónica Marchante, defensora del trabajo de Luis Enrique Martínez con España en el Mundial 2022: "Tengo la sensación de que Luis Enrique no va a seguir, pero creo que debe seguir porque es un grandísimo entrenador que ha hecho muchas cosas bien en este Mundial".

Emilio Pérez de Rozas también cree que Luis Enrique siga porque viene bien en la Federación: "Ha fracasado de una manera estrepitosa, pero Rubiales y Molina se van a ir de rositas, porque los golpes van para el entrenador".

Además, el equipo de comentaristas se atrevió con algunos nombres como posible relevo de Luis Enrique al frente del cuerpo técnico: ¿y si se abriese la puerta a tener un seleccionador extranjero?