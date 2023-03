El primer sonido del día de Carlos Herrera: la sentencia del Tribunal Supremo que afecta a Grande-Marlaska

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el protagonismo de Fernando Grande-Marlaska.

"Fernando Grande-Marlaska recibió un duro contratiempo. Una sentencia del Tribunal Supremo qué declaró que su actuación al respecto del coronel Diego De los Cobos fue una arbitrariedad contraria a derecho. Es importante distinguir algunos términos entre arbitrariedad y discrecionalidad. Un alto cargo tiene discrecionalidad, es decir, un espacio de libertad para la toma de decisiones para con aquellas personas que de forma directa él ha nombrado. Por ejemplo, un secretario de Estado pierde mi confianza, yo lo ceso y esa es toda la explicación", concreta Carlos Herrera.

"Pero no puede tener arbitrariedad, que es actuar al margen de la norma, o sea, actuar a capricho o antojo, cuando además afecta a otro tipo de cargo público, que no depende de la discrecionalidad del que nombra. La sentencia del Supremo demuestra que la voluntad de un dirigente no es fuente de derecho. ¿Qué es lo que ocurrió? La Guardia Civil era policía judicial a la que un juzgado le encargó investigaciones acerca de las temerarias manifestaciones del 8-M. Todo aquello se archivo y ese trabajo lo dirigía Diego Pérez de los Cobos", expone.

"El Gobierno quiso informarse sobre un asunto sobre el que pesaba el secreto de la actuación y llamo a Diego Pérez de los Cobos. Le llamó la directora de la Guardia Civil. Diego De los Cobos no quiso informar sobre un asunto sobre el que estaba obligado a mantener reserva y entonces el dúo Gámez - Marlaska cesó a Diego Pérez de los Cobos, argumentando pérdida de confianza. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? En una primera instancia dijeron, usted puede cesar, pero tiene que explicar por qué", asegura Carlos Herrera.

"No vale lo de la cuestión de confianza, eso vale para sí cesa un secretario de Estado, no si cesa a alguien que está al frente de una Comandancia de la Guardia Civil. Esto que acaba de decir el Tribunal Supremo es un tremendo revés para Grande-Marlaska y ahora nos acordamos de lo del gato encerrado en la dimisión de María Gámez", apunta.

"¿Cómo sabemos que el Ministerio realmente le cesa por no haber informado acerca de esas diligencias que estaba tomando la Guardia Civil de investigación de las manifestaciones del 8-M? Porque había una orden interna que se filtró en la que efectivamente decía que no ha informado del desarrollo de las investigaciones de la Guardia Civil como policía judicial. El cese fue una represalia injusta. Falta conocer evidentemente el contenido íntegro de la sentencia, lo que conocemos es el fallo tal vez y esa sentencia contiene algún argumento brumoso, aunque claramente remite a la sentencia de la primera instancia", explica Carlos Herrera.

"El Ministerio del Interior puede darse por enterado pero no por obligado a restituir a Pérez de los Cobos. Es la esperanza que tiene el Ministerio del Interior, pero COPE ha podido saber que la sentencia no deja lugar a dudas, el Ministerio tiene 2 meses para restituir a Pérez de los Cobos en su antiguo puesto donde hay otro coronel. Si no lo hiciera incurriría en algún tipo de incumplimiento, entonces la pregunta es si Diego Pérez de los Cobos puede volver al mando. A buen seguro se han cargado su carrera, le han impedido los ascensos a general, siendo número uno de los que aspiraban", sentencia.

"Pero una vez devuelto es verdad que podría volver a ser cesado por una u otra cosa. Lo dicen abiertamente. Además, persisten los motivos de falta de confianza. Ese ya sería un escándalo posterior y vuelvo a lo del gato que le explicaba antes, pues muy bien probablemente alguna garganta profunda del Tribunal Supremo advirtió a Interior que la sentencia iba a emitirse y que le daba la razón. Pues entonces, aprovechando la imputación del marido de María Gámez, directora de la Guardia Civil, el Gobierno decide quitarla de en medio como si fuera un cortafuegos previo: yo ya he eliminado a la que oficialmente comunico la decisión de César Pérez de los Cobos", concreta.

"En cualquier caso, esto deja a Marlaska en una posición muy delicada, porque no basta con que haya sacrificado y amargamente de forma previa con un gran alarde de exageraciones de lo mejor de la historia de la Guardia Civil. Incluso veremos si ahora el Gobierno tiene que atender a general. Olvídense de esta esperanza, no va a dimitir Grande-Marlaska. Tampoco le va a dejar de dimitir Pedro Sánchez porque tiene ahí a Marlaska para que le pare los golpes", finaliza Carlos Herrera.