Manolo Lama señala la principal consecuencia para LaLiga tras el fracaso de llevar el Villarreal - Barcelona a Miami: "Peligra la presidencia"

Manolo Lama no pudo ser más contundente a la hora de analizar la noticia de que el partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona queda cancelado, tal como informó este martes Isaac Fouto en Tiempo de Juego.

En El Partidazo de COPE, uno de los momentos más candentes de la tertulia se produjo a la hora de tratar un asunto en el que hay acuerdo en señalar en que LaLiga y, más concretamente, su presidente Javier Tebas, quedan muy tocados.

Lama no pudo ser más concreto y más mordaz a la hora de expresar que "yo creo que Tebas se ha pegado un tiro en el pie".

El propio Lama recordó que, desde un primer momento, defendió la idea de que la propuesta de llevar un partido de LaLiga a Estados Unidos era "adulterar la competición. Lo dije muy claro, que hay que jugar 19 partidos en casa y 19 partidos fuera". La propuesta salió adelante, pese a que jugadores como el azulgrana De Jong mostraron en público su desacuerdo. Poco a poco, fueron más las voces discordantes. Pero Tebas, a juicio del periodista, "se pensaba que esto era una huida hacia adelante, que no iba a pasar nada. Y luego, evidentemente, está la mala gestión de este fin de semana", en la que los futbolistas hicieron un parón de varios segundos antes de cada partido, mientras LaLiga trataba de ocultar las protestas haciendo entender que los jugadores paraban a favor de la paz en el mundo: "Que los futbolistas protesten y tú los saques, no hubiera generado ningún problema. El error es obviarlo y manipularlo", apuntó Lama.

La conclusión, contundente, de Manolo Lama es que Tebas, metafóricamente hablando, "creo que él se ha suicidado. Creo que se ha pegado un tiro en el pie y, sinceramente, creo que peligra ahora la presidencia".

Detrás de esa circunstancia estaría una pérdida de credibilidad y de apoyo por parte de varios clubes: "Yo sé que tiene una gran bolsa de clubs a su favor, pero el Villarreal, que era uno de sus clubs que más le ayudaba... " ponía en duda Lama, que recordó que Roig, presidente del Villarreal, es "enemigo de Florentino, y si se le pone ahora en contra, cuidado", advirtió.